MotoGP Catalogna, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, tutti a caccia di Marc Marquez

La MotoGP oggi torna in pista a Montmelò per il GP Catalogna: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Catalogna: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Il Gp di Barcellona è in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 sul circuito del Montmelò. Il programma odierno sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) in esclusiva a pagamento e su TV8 in chiaro. Sono visibili le qualifiche di tutte e tre le classi e la Sprint Race della MotoGP.