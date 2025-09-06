MotoGP
video suggerito
Live

MotoGP Catalogna, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, tutti a caccia di Marc Marquez

Le qualifiche del GP Catalogna di MotoGP 2025: Bagnaia sfiderà A e B per la pole della gara di domani. Alle 15:00 la gara sprint. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
6 Settembre 2025 7:00
Ultimo agg. 7:02
0 CONDIVISIONI

La MotoGP oggi torna in pista a Montmelò per il GP Catalogna: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

Immagine
07:00

MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Catalogna: la diretta su Sky e in chiaro su TV8

Il Gp di Barcellona è in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 sul circuito del Montmelò. Il programma odierno sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) in esclusiva a pagamento e su TV8 in chiaro. Sono visibili le qualifiche di tutte e  tre le classi e la Sprint Race della MotoGP.

A cura di Alessio Pediglieri
Immagine
Immagine
MotoGP
News Calendario Classifica
MotoGP
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
MotoGP
api url views