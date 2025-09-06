MotoGP Catalogna, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, tutti a caccia di Marc Marquez

Il Gp di Barcellona è in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 sul circuito del Montmelò. Il programma odierno sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) in esclusiva a pagamento e su TV8 in chiaro. Sono visibili le qualifiche di tutte e tre le classi e la Sprint Race della MotoGP.