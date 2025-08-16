MotoGP Austria, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bagnaia sfida Marquez per la pole

La MotoGP oggi torna in pista per il GP Austria dopo la pausa estiva: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00
Il programma del GP d'Austria della MotoGP è quello canonico: dopo le prime due sessioni di prove libere (FP1 e Pre-Qualifiche) di ieri, oggi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 e nel pomeriggio della Sprint Race, domani come di consueto al Red Bull Ring di Spielberg si chiude con la gara che assegnerà il bottino più considerevole di punti iridati con la partenza fissata alle ore 14.
Le caratteristiche del Red Bull Ring per il GP di oggi
Il circuito del Red Bull Ring di Spielberg su cui oggi si svolgeranno le qualifiche e la sprint race del GP d'Austria della MotoGP 2025 è lungo 4,3 chilometri ed è caratterizzato da ben dieci curve, di cui tre a sinistra e sette a destra. La larghezza della pista è di 13 metri, mentre il rettilineo più lungo misura 626 metri.
Come spiegano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti di tutte le squadre di MotoGP, si tratta di un tracciato molto impegnativo per i freni che ogni giro sono utilizzati per quasi 29 secondi, equivalenti ad un terzo del tempo di percorrenza medio di un'intera tornata. La curva più dura del Red Bull Ring per l'impianto frenante è la 4 dove le MotoGP passano da 301 km/h a 81 km/h in 5,2 secondi in cui percorrono 246 metri.
Il GP d'Austria dello scorso anno è stato vinto da Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini, ma il record della pista appartiene a Jorge Martin che in qualifica nel 2024 ha conquistato la pole position fermando il cronometro sull'1:27.748.
Dove vedere la MotoGP oggi: alle 10:50 le qualifiche per la pole
Le qualifiche (che iniziano alle ore 10:50) e la sprint race del GP d'Austria di MotoGP saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull'app SkyGo e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', su NOW con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP di oggi a Spielberg saranno inoltre visibili in diretta TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito di TV8.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Austria: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Oggi sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP d'Austria della MotoGP 2025: diretta TV e live streaming su Sky e gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato austriaco i piloti della classe regina del Motomondiale 2025 andranno a caccia della pole position in questo tredicesimo round stagionale.
Le qualifiche iniziano alle ore 10:50 con la Q1 e proseguono poi alle 11:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 14 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito di Spielberg si terranno invece Gara-1 della MotoE (via alle 12:15), le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:50) e Moto2 (inizio alle 13:45).
Le Qualifiche del GP d'Austria e la Sprint Race di oggi pomeriggio si potranno seguire in diretta TV sia su Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) che in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).