MotoGP Austria, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bagnaia sfida Marquez per la pole

Oggi sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP d'Austria della MotoGP 2025: diretta TV e live streaming su Sky e gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato austriaco i piloti della classe regina del Motomondiale 2025 andranno a caccia della pole position in questo tredicesimo round stagionale.

Le qualifiche iniziano alle ore 10:50 con la Q1 e proseguono poi alle 11:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 14 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito di Spielberg si terranno invece Gara-1 della MotoE (via alle 12:15), le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:50) e Moto2 (inizio alle 13:45).

Le Qualifiche del GP d'Austria e la Sprint Race di oggi pomeriggio si potranno seguire in diretta TV sia su Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) che in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).