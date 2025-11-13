Calcio
Moldavia-Italia in diretta delle qualificazioni Mondiali: Gattuso con Scamacca e Raspadori

La diretta live di Moldavia-Italia, Qualificazioni ai Mondiali 2026: gli aggiornamenti sulle formazioni e le ultime news in tempo reale.

13 Novembre 2025 19:00
Ultimo agg. 19:32
L'Italia di Gattuso si appresta ad affrontare la Moldavia, penultimo appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali 2026 prima dell'atto finale con la Norvegia: in attacco si dovrebbe partire con la coppia Scamacca-Raspadori. Gli Azzurri hanno già i playoff in tasca ma il test rappresenta un ulteriore step di crescita di una Nazionale che deve continuare a confermarsi su alti livelli in modo stabile. Calcio d'inizio alle ore 20:45 a Chişinău, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.

19:30

Moldavia-Italia, le probabili formazioni: le scelte del CT Gattuso

L'Italia deve fare a meno di diverse defezioni, tra cui quella di Kean e del suo sostituto Cambiaghi in attacco. Dove mister Gattuso sembra propenso a dare un po' di riposo a bomber Retegui, inserendo nel duo offensivo l'inedita coppia composta da Scamacca e Raspadori. Orsolini e Zaccagni sulle fasce per un modulo ultra d'attacco.

A cura di Alessio Pediglieri
19:15

La classifica del girone I: Italia a -3 dalla Norvegia

A parità di gare giocate, 6, l'Italia resta a -3 dalla capolista Norvegia, che sta sfruttando al meglio la vittoria nello scontro diretto con gli Azzurri. La nostra Nazionale ha però già in mano il pass dei playoff, a quota 15 punti è irraggiungibile per Israele, terzo a quota 9 e con una partita in più già disputata.

A cura di Alessio Pediglieri
19:00

Dove vedere Moldavia-Italia in tv e streaming

La partita di questa sera, come tutte quelle della Nazionale si potrà vedere sui canali Rai, gratuitamente e in chiaro per tutti. In TV appuntamento su Rai 2, mentre per lo streaming in diretta ci si deve collegare alla piattaforma RaiPlay. Calcio d'inizio ore 20:45

A cura di Alessio Pediglieri
