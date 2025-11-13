Moldavia-Italia in diretta delle qualificazioni Mondiali: Gattuso con Scamacca e Raspadori

A parità di gare giocate, 6, l'Italia resta a -3 dalla capolista Norvegia, che sta sfruttando al meglio la vittoria nello scontro diretto con gli Azzurri. La nostra Nazionale ha però già in mano il pass dei playoff, a quota 15 punti è irraggiungibile per Israele, terzo a quota 9 e con una partita in più già disputata.