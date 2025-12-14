Milan-Sassuolo LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

L'ultima partita del Milan è stata piuttosto travagliata: contro il Torino è servito lavoro extra per portare a casa la vittoria con una rimonta, arrivata anche grazie a una super prestazione di Pulisic che fino a qualche giorno prima era KO per la febbre alta. I rossoneri sono riusciti a raccogliere tre vittorie consecutive e a restare in vetta alla classifica e sperano di continuare il filotto di successi.