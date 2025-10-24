Milan-Pisa LIVE 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Leao

Milan-Pisa andrà in scena questa sera alle 20:45 e sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Per seguirla su DAZN basterà collegarsi con una Smart TV connessa a Internet o utilizzare l’app ufficiale su smartphone, tablet, PC o decoder compatibili (come Sky Q). Gli abbonati Sky, invece, potranno vederla sui canali dedicati Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Non è prevista alcuna diretta gratuita in chiaro: la sfida sarà quindi visibile solo sulle piattaforme a pagamento. Gli utenti Sky potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go, mentre su NOW sarà disponibile in diretta attraverso la sezione dedicata agli eventi sportivi. Un appuntamento da non perdere per i rossoneri, attesi da un test importante a San Siro davanti al proprio pubblico contro un Pisa che vuole sorprendere.