Milan-Pisa LIVE 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Leao

La diretta live della partita Milan-Pisa per l'ottava giornata di Serie A. Allegri punta sul tandem offensivo formato da Jimenez e Leao con Ricci a metà campo. Nel Pisa ci sarà Moreo in coppia con Nzola. Il Milan capolista vuole dare continuità al successo casalingo contro il Pisa blindando ulteriormente il primo posto. Rossoneri favoriti contro l’ultima in classifica mai vittoriosa in questa stagione. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN, Sky GO e NOW.
Ci prova de Winter: tiro altissimo
Il belga avanza, ha spazio, sembra voler tirare, alla fine ci prova ma senza convinzione. Il tiro di de Winter è altissimo. Al 27′ il punteggio è sempre 1-0, gol di Leao.
Partita tutt'altro che spettacolare, Milan avanti 1-0 sul Pisa
Il Milan non sta brillando, il Pisa tiene il campo, il risultato è sempre lo stesso 1-0. Decide un gol di Leao. Milan capolista e in questo momento già 19 punti, ma la partita è lunga ed è presto per fare calcoli.
Gol di Leao, Milan in vantaggio sul Pisa: è 1-0
Al 7′ il Milan passa in vantaggio sul Pisa, ha segnato Leao. Grandissima conclusione del portoghese che da posizione defilata e dal limite dell'area di rigore insacca, niente da fare per Semper, 1-0. Il VAR controlla una posizione dubbia di Pavlovic, il gol è buono.
Milan-Pisa in diretta, inizia la partita
Inizia Milan-Pisa, prende il via così l'ottava giornata di Serie A.
Come arriva il Pisa
Il Pisa, ultima della classe, va a caccia ancora della prima vittoria. 3 i punti in campionato per i nerazzurri di Gilardino. Nell’ultimo match i toscani hanno pareggiato senza gol contro il Verona. Il Pisa sogna il colpaccio, e anche il ritorno al gol dopo tre giornate senza reti.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Grande entusiasmo in casa Milan. La squadra di Allegri dopo la vittoria contro la Fiorentina si è presa la vetta della classifica della Serie A in solitaria. Un risultato finora ottimale per i rossoneri che ora hanno una grande chance contro l'ultima della classe per allungare ulteriormente in vista degli impegni delle altre formazioni.
Milan-Pisa, le formazioni ufficiali
Il Milan deve fare a meno di Pulisic e Rabiot, con Allegri che ritrova Nkunku per la panchina. Gimenez parte in avanti al fianco di Leao, col terzetto mediano formato da Fofana, Modric e Ricci alle loro spalle. Pisa con il 3-5-2, con Meister in coppia con Nzola.
Le formazioni ufficiali di Milan-Pisa:
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. All. Alberto Gilardino.
Dove vedere Milan-Pisa di Serie A in TV e streaming
Milan-Pisa andrà in scena questa sera alle 20:45 e sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Per seguirla su DAZN basterà collegarsi con una Smart TV connessa a Internet o utilizzare l’app ufficiale su smartphone, tablet, PC o decoder compatibili (come Sky Q). Gli abbonati Sky, invece, potranno vederla sui canali dedicati Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Non è prevista alcuna diretta gratuita in chiaro: la sfida sarà quindi visibile solo sulle piattaforme a pagamento. Gli utenti Sky potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go, mentre su NOW sarà disponibile in diretta attraverso la sezione dedicata agli eventi sportivi. Un appuntamento da non perdere per i rossoneri, attesi da un test importante a San Siro davanti al proprio pubblico contro un Pisa che vuole sorprendere.