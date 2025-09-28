Serie A
Milan-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Saelemaekers in gol dopo 3′

La diretta live di Milan-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

28 Settembre 2025 19:45
Ultimo agg. 21:17
Immagine

La diretta live della partita Milan-Napoli per la 5ª giornata di Serie A. È già una sfida scudetto. Il rampante Milan di Allegri, che non subisce gol dal 23 agosto, lancia la sfida al Napoli di Conte, che è l'unica squadra a punteggio pieno. Pronti, via e ad arriva subito il gol del vantaggio rossonero con Pulisic che inventa e Saelemaekers che finalizza realizzando la rete dell'1-0 dopo appena tre minuti di gioco. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

21:17

Pulisic inventa ancora, Fofana spaventa il Napoli

Azione di contropiede del Milan con Pulisic che offre un pallone al bacio in profondità a Fofana che appena entrato in area va alla conclusione peccando però di mira con la palla che sorvola di poco la traversa della porta difesa da Meret.

A cura di Michele Mazzeo
21:10

Il Napoli protesta per un contatto in area tra Modric e Anguissa

Il Napoli chiede un calcio di rigore per il contatto in area rossonera tra Modric e Anguissa. L'arbitro lascia correre e il VAR non interviene: l'intervento del croato non viene considerato falloso.

A cura di Michele Mazzeo
21:01

La reazione del Napoli: Gutierrez e De Bruyne murati da Maignan

Dopo lo shock iniziale per il gol subito, il Napoli reagisce allo svantaggio impegnando due volte Maignan nello spazio di pochi secondi. Prima infatti il portiere francese si è fatto trovare pronto sul colpo di testa di Gutierrez sul cross di Politano e poi sulla conclusione in diagonale di Kevin De Bruyne che è riuscita a sventare mandando il pallone in angolo.

A cura di Michele Mazzeo
20:52

Pulisic inventa, Saelemaekers finalizza: Milan subito in vantaggio

Immagine

Pulisic si invola sulla corsia mancina, salta Marianucci e mette il pallone sul secondo palo dove l'accorrente Saelemaekers può colpire a porta vuota segnando così il gol dell'1-0 in favore del Milan.

A cura di Michele Mazzeo
20:45

Milan-Napoli in diretta, inizia la partita

Partiti! Inizia il posticipo della quinta giornata di Serie A tra il Milan e il Napoli. Allegri e Conte tornano a sfidarsi dopo dodici anni.

A cura di Alessio Morra
20:30

Come arriva il Napoli

In campionato è stato un percorso netto: quattro su quattro. Il Napoli ha battuto Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa. Ma in Champions i partenopei sono stati sconfitti 2-0 in casa del Manchester City, e il prossimo mercoledì c'è lo Sporting Lisbona.

Immagine
A cura di Alessio Morra
20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Dopo aver perso con la Cremonese all'esordio, il Milan ha solo vinto e non ha mai subito gol: 0-2 in casa del Lecce, 1-0 al Bologna e 0-3 in casa dell'Udinese. In settimana un altro 3-0, al Lecce in Coppa Italia. Allegri ha blindato la difesa e ha ottenuto quattro vittorie consecutive.

Immagine
A cura di Alessio Morra
20:00

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. Allenatore: Massimiliano Allegri

In panchina: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

In panchina: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Neukema, Ambrosino, Lang.

A cura di Michele Mazzeo
19:45

Dove vedere Milan-Napoli di Serie A in TV e streaming

Questa è una partita molto attesa. Perché pesa tanto, anche se siamo solo alla quinta giornata. Ma pesa per capire il vero valore delle squadre di Allegri e Conte, due delle favorite per lo Scudetto. Si parte alle ore 20:45. Per seguire l'incontro in TV e in diretta streaming servirà un abbonamento. Perché Milan-Napoli è una esclusiva di DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
