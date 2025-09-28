Milan-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Saelemaekers in gol dopo 3′

Dopo aver perso con la Cremonese all'esordio, il Milan ha solo vinto e non ha mai subito gol: 0-2 in casa del Lecce, 1-0 al Bologna e 0-3 in casa dell'Udinese. In settimana un altro 3-0, al Lecce in Coppa Italia. Allegri ha blindato la difesa e ha ottenuto quattro vittorie consecutive.