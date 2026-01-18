Milan-Lecce 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol annullato a Leao

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Gli abbonati potranno accedere all'app disponibile su smart tv per poi sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa la sfida di San Siro sarà disponibile anche in streaming e sempre sull'app di DAZN ma scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito da pc. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214. La telecronaca del match sarà affidata a Pierliuigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.