Serie A
Milan-Lecce 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol annullato a Leao

La diretta live di Milan-Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

18 Gennaio 2026 19:45
Ultimo agg. 20:58
La diretta live della partita Milan-Lecce per la 21a giornata di Serie A. Allegri punta ancora su Leao con Pulisic al suo fianco. Nel Lecce ancora fuori Camarda, Di Francesco con Stulic davanti aiutato da Pierotti e Sottil. Diretta TV e streaming su DAZN.

20:58

Rafa Leao trova il gol: annullato per fuorigioco

Il Milan passa con Leao che con un tocco morbido supera Falcone. Niente da fare per il portoghese che è in posizione irregolare. Si resta sullo 0-0.

A cura di Marco Beltrami
20:54

Subito occasione per il Milan: Saelemaekers vicino al gol

Saelemaekers vicino al gol in avvio. Dopo un'iniziativa di Ricci, l'esterno calcia a giro ma non trova la porta per un metro. Subito pericoloso il Milan.

A cura di Marco Beltrami
20:49

Cori beceri durante il minuto di raccoglimento per Rocco Commisso

Dagli spalti di San Siro si alza un coro becero durante il minuto di raccoglimento per Rocco Commisso. Il resto dei tifosi ha provato a coprire il tutto a suon di applausi.

A cura di Marco Beltrami
20:48

Milan-Lecce, inizia la partita. Minuto di raccoglimento per Rocco Commisso

Inizia la partita tra Milan e Lecce. Padroni di casa in maglia rossonera, ospiti in bianco con richiami giallorossi. Bel saluto tra Allegri e Di Francesco, in una serata contraddistinta da una temperatura molto bassa. Minuto di raccoglimento per Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e poi si parte.

A cura di Marco Beltrami
20:45

Milan-Lecce in diretta, inizia la partita

Milan-Lecce in diretta, è iniziata la partita del Meazza.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:30

Come arriva il Lecce alla partita di San Siro

Il Lecce si appresta a disputare la sua seconda partita consecutiva a Milano sul terreno di gioco del Meazza dopo aver perso contro l'Inter nel recupero di campionato in settimana. I salentini non vincono una partita dal 12 dicembre quando sono riusciti a battere 1-0 il Pisa. Successivamente sono arrivate 4 sconfitte e un pareggio, quello sorprendente contro la Juventus di Spalletti a Torino. Al momento la squadra di Di Francesco è ferma a 17 punti a +3 dalla Fiorentina terzultima.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Il Milan arriva a questa partita dopo aver vinto in rimonta la difficile sfida in trasferta sul campo del Como di Fabregas nel recupero di campionato. La squadra di Allegri però era reduce da due pareggi consecutivi e con questi tre punti si è rimessa a caccia dell'Inter capolista che domina la classifica di Serie A a +3 sui rossoneri.

A cura di Fabrizio Rinelli
19:58

Milan-Lecce, formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Lecce. Rossoneri con Pulisic e Leao, con Allegri che si affida anche a Jashari ed Estupinan. Modric in panchina. Lecce ancora senza Camarda ma con Pierotti, Stulic e Sottil.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Loftus-Cheek, Fullkrug, Modric, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Pavlovic, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

LECCE (4-2-1-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. A disp. Fruchtl, Samooja, Sala, Morente, Fofana, N'Dri, Perez Sepulveda, Helgason, Jean, Banda, Jouassi, Marchinski, Drame, Ngom, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

A cura di Marco Beltrami
19:45

Dove vedere Milan-Lecce di Serie A in TV e streaming

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Gli abbonati potranno accedere all'app disponibile su smart tv per poi sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa la sfida di San Siro sarà disponibile anche in streaming e sempre sull'app di DAZN ma scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito da pc. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214. La telecronaca del match sarà affidata a Pierliuigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

A cura di Fabrizio Rinelli
Lecce
Milan
Serie A
