Milan-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Modric sfiora il gol

La diretta live della partita Milan-Inter per la 28ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-0 È la partita che può mettere fine al discorso Scudetto in modo definitivo. L'Inter ha 10 punti di vantaggio sul Milan e sa che anche pareggiando il derby blinda tutto. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Match molto equilibrato, il Milan tiene alta la pressione
L'atteggiamento del Milan ha sorpreso finora l'Inter: pressione molto alta dei rossoneri che tengono un intensità di ritmo molto alta.
Fischi assordanti per Bastoni ogni volta che tocca palla
Come ci si aspettava: ogni volta che Bastoni prende palla viene fischiato duramente dai tifosi del Milan.
Modric vicinissimo al gol, sfrutta un errore di Sommer
Sommer sbaglia tutto e non trova Zielinski, il Milan recupera subito il pallone e innesca Modric: conclusione fuori di poco!
Milan-Inter in diretta, inizia la partita
Prende il via il derby di Milano, che avrà un peso reale per la lotta allo Scudetto tra Milan e Inter.
Come arriva l'Inter
Otto vittorie consecutive in Serie A, quattordici successi negli ultimi quindici per i nerazzurri che in campionato sono imprendibili, e possono chiudere stasera i giochi in modo definitivo.
Marotta sulle critiche all'Inter: "Abbiamo vinto più di tutti in 5 anni, contro di noi invidie e malizie"
Marotta parla a DAZN prima del derby: "Chivu dice che non vengono dati i giusti meriti all'Inter? Credo che abbia ragione – dice il presidente dell'Inter -. Chi vince attira critiche inesistenti e invidie. Siamo la squadra che vinto di più negli ultimi cinque anni, dobbiamo gestire invidie e malizie, che ci vedono coinvolti in situazioni che non ci appartengono".
Allegri a pochi minuti dal derby: "Loro molto forti, vediamo cosa siamo in grado di fare"
A pochi minuti dal derby, Allegri parla così a DAZN della sfida: "Nonostante l'assenza di Thuram non cambia assolutamente niente. Bonny e Pio Esposito sono forti. La classifica dice che l'Inter è una squadra forte, vediamo se siamo in grado di fare risultato. Sarebbe meraviglioso fare risultato ma cerchiamo di essere realisti e vedere il nostro obiettivo finale, il campionato non finisce stasera".
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan è secondo in classifica ed è reduce dal successo per 2-0 sulla Cremonese. I rossoneri hanno perso solo due partite in campionato, l'ultima due settimane fa.
Milan-Inter, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte di Allegri e Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Leao, Pulisic. All. Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. All. Chivu
Dove vedere Milan-Inter di Serie A in TV e streaming
Tra un'ora, esattamente alle 20:45, inizierà il derby di Milano tra Milan e Inter. Alla Scala del Calcio si gioca una partita che può decidere in modo definitivo la lotta Scudetto. L'incontro si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo su DAZN, che ha l'esclusiva del derby. Telecronaca di Pierluigi Pardo.