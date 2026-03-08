Milan-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Modric sfiora il gol

A pochi minuti dal derby, Allegri parla così a DAZN della sfida: "Nonostante l'assenza di Thuram non cambia assolutamente niente. Bonny e Pio Esposito sono forti. La classifica dice che l'Inter è una squadra forte, vediamo se siamo in grado di fare risultato. Sarebbe meraviglioso fare risultato ma cerchiamo di essere realisti e vedere il nostro obiettivo finale, il campionato non finisce stasera".