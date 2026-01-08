Milan-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Milan-Genoa sarà visibile in diretta tv, in chiaro (solo per abbonati) e in esclusiva su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky, per gli utenti che hanno attivato il servizio). Per chi non ha una Smart tv e non può usufruire direttamente della app, è possibile utilizzare dispositivi quali le console da gioco come Playstation e Xbox, Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google Chromecast. La telecronaca della gara è affidata a Pardo-Ambrosini.