Milan-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Milan-Genoa per la 19ª giornata di Serie A. Allegri ritrova Gabbia al centro della difesa, in attacco Pulisic-Leao; De Rossi confida su Vitinha in avanti. Rossoneri a caccia di una vittoria per tamponare la fuga dell'Inter e allungare sul Napoli bloccato in casa dal Verona. Liguri sull'orlo della zona retrocessione, hanno bisogno di punti salvezza. Diretta TV e streaming su DAZN e DAZN 1.
Dove vedere Milan-Genoa di Serie A in TV e streaming
Milan-Genoa sarà visibile in diretta tv, in chiaro (solo per abbonati) e in esclusiva su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky, per gli utenti che hanno attivato il servizio). Per chi non ha una Smart tv e non può usufruire direttamente della app, è possibile utilizzare dispositivi quali le console da gioco come Playstation e Xbox, Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google Chromecast. La telecronaca della gara è affidata a Pardo-Ambrosini.