Milan-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: possesso palla bulgaro per i lariani ma serve a poco

La diretta live di Milan-Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

18 Febbraio 2026 19:45
Ultimo agg. 21:08
La diretta live della partita Milan-Como per la 24ª giornata di Serie A. Il risultato è fermo sullo 0-0 Il Milan deve vincere per rimettersi a cinque punti dall'Inter. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

21:06

La disposizione tattica del Milan: blocca il Como, prova subito a ripartire

Dopo un decina di minuti, il tema tattico dell'incontro è chiaro: la disposizione del Milan blocca il Como, rossoneri pronti subito a ripartire e a verticalizzare per Leao.

A cura di Maurizio De Santis
21:00

Il Milan copre bene gli spazi, sterile possesso del Como

Milan in controllo del match, tiene a bada il dinamismo del Como coprendo bene il campo e chiudendo tutti gli spazi.

A cura di Maurizio De Santis
20:54

Como subito in pressione, guadagna il primo angolo

Como subito in pressione, guadagna il primo angolo con un affondo sulla destra di Van der Brempt.

A cura di Maurizio De Santis
20:49

È iniziata Milan-Como

A cura di Maurizio De Santis
20:45

Milan-Como in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Prende il via il recupero della 24ª giornata tra il Milan e il Como, è partita d'alta classifica tra la seconda e la settima della classifica.

A cura di Alessio Morra
20:44

Milan imbattuto da 23 partite di fila in Serie A

Un dato statistico fotografa il trend del Milan: è imbattuto da 23 partite consecutive in campionato (15 vittorie, 8 pareggi). Solo due volte nella sua storia ha avuto una striscia senza sconfitte più lunga in una singola stagione: 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 incontri del campionato 1991/1992.

A cura di Maurizio De Santis
20:30

Come arriva il Como

Il Como dopo aver conquistato una storica semifinale di Coppa Italia, raggiunta dopo il successo ai rigori con il Napoli, ha perso malamente in casa con la Fiorentina, perdendo così la sesta posizione, passata all'Atalanta.

A cura di Alessio Morra
20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Il Milan è la squadra con l'imbattibilità più lunga, avendo perso solo la prima partita del campionato, nel mese di agosto. Allegri ha vinto tre delle ultime quattro partite, in mezzo c'è stato il pari con la Roma all'Olimpico. Il Milan è secondo in classifica, al momento a 8 punti dall'Inter capolista.

A cura di Alessio Morra
20:00

Milan-Como, le formazioni ufficiali

Le scelte di Allegri e Fabregas per il recupero tra Milan e Como:

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.

COMO (3-4-2-1) Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda; Caqueret, Baturina; Nico Paz. All. Fabregas.

A cura di Alessio Morra
19:45

Dove vedere Milan-Como di Serie A in TV e streaming

Il recupero della 24ª giornata della Serie A tra Milan e Como si disputerà stasera, calcio d'inizio alle ore 20:45. La partita del Meazza si potrà seguire solamente su DAZN, che detiene i diritti TV in esclusiva della partita tra le squadre di Allegri e Fabregas. Anche lo streaming è un'esclusiva di DAZN.

A cura di Alessio Morra
