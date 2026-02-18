Milan-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: possesso palla bulgaro per i lariani ma serve a poco

Un dato statistico fotografa il trend del Milan: è imbattuto da 23 partite consecutive in campionato (15 vittorie, 8 pareggi). Solo due volte nella sua storia ha avuto una striscia senza sconfitte più lunga in una singola stagione: 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 incontri del campionato 1991/1992.