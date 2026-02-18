Milan-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: possesso palla bulgaro per i lariani ma serve a poco

La diretta live della partita Milan-Como per la 24ª giornata di Serie A. Il risultato è fermo sullo 0-0 Il Milan deve vincere per rimettersi a cinque punti dall'Inter. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
La disposizione tattica del Milan: blocca il Como, prova subito a ripartire
Dopo un decina di minuti, il tema tattico dell'incontro è chiaro: la disposizione del Milan blocca il Como, rossoneri pronti subito a ripartire e a verticalizzare per Leao.
Il Milan copre bene gli spazi, sterile possesso del Como
Milan in controllo del match, tiene a bada il dinamismo del Como coprendo bene il campo e chiudendo tutti gli spazi.
Como subito in pressione, guadagna il primo angolo
Como subito in pressione, guadagna il primo angolo con un affondo sulla destra di Van der Brempt.
È iniziata Milan-Como
Milan-Como in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Prende il via il recupero della 24ª giornata tra il Milan e il Como, è partita d'alta classifica tra la seconda e la settima della classifica.
Milan imbattuto da 23 partite di fila in Serie A
Un dato statistico fotografa il trend del Milan: è imbattuto da 23 partite consecutive in campionato (15 vittorie, 8 pareggi). Solo due volte nella sua storia ha avuto una striscia senza sconfitte più lunga in una singola stagione: 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 incontri del campionato 1991/1992.
Come arriva il Como
Il Como dopo aver conquistato una storica semifinale di Coppa Italia, raggiunta dopo il successo ai rigori con il Napoli, ha perso malamente in casa con la Fiorentina, perdendo così la sesta posizione, passata all'Atalanta.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan è la squadra con l'imbattibilità più lunga, avendo perso solo la prima partita del campionato, nel mese di agosto. Allegri ha vinto tre delle ultime quattro partite, in mezzo c'è stato il pari con la Roma all'Olimpico. Il Milan è secondo in classifica, al momento a 8 punti dall'Inter capolista.
Milan-Como, le formazioni ufficiali
Le scelte di Allegri e Fabregas per il recupero tra Milan e Como:
MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.
COMO (3-4-2-1) Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda; Caqueret, Baturina; Nico Paz. All. Fabregas.
Dove vedere Milan-Como di Serie A in TV e streaming
Il recupero della 24ª giornata della Serie A tra Milan e Como si disputerà stasera, calcio d'inizio alle ore 20:45. La partita del Meazza si potrà seguire solamente su DAZN, che detiene i diritti TV in esclusiva della partita tra le squadre di Allegri e Fabregas. Anche lo streaming è un'esclusiva di DAZN.