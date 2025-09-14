Milan-Bologna 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Calcio
La diretta live di MIlan-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

14 Settembre 2025 19:52
Ultimo agg. 20:49
Immagine

La diretta live della partita Milan-Bologna per la terza giornata di Serie A. Allegri lancia dal 1′ l'ultimo arrivato Rabiot con Fofana e Modric in mezzo al campo: in attacco Gimenez supportato da Loftus-Cheek. Italiano punta su Castro unico riferimento offensivo con Orsolini, Fabbian e Cambiaghi a supporto.  Diretta TV e in streaming su DAZN.

20:45

Milan-Bologna in diretta, inizia la partita

L'arbitro Marcenaro ha fischiato l'inizio della partita di San Siro tra Milan e Bologna.

A cura di Vito Lamorte
20:30

Come arriva il Bologna al match di San Siro

Immagine

Il Bologna riparte dopo la sosta da una partita molto importante per il percorso dei rossoblù: i felsinei vengono dalla vittoria per 1-0 sul Como firmata da Orsolini dopo la sconfitta al debutto stagionale in casa della Roma. Un bel banco di prova per Freuler & co in uno scontro diretto per la zona UEFA.

A cura di Vito Lamorte
20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Immagine

Il Milan viene dalla vittoria di Lecce ma all'esordio casalingo ha perso con la Cremonese per 2-1 e vuole riconciliarsi con il suo pubblico. Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati nuovi innesti e Allegri deve lavorare per tirare fuori il meglio da una squadra che in alcuni reparti sembra incompleta.

A cura di Vito Lamorte
19:55

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali

Max Allegri lancia dal 1′ l'ultimo arrivato Rabiot con Fofana e Modric in mezzo al campo: in attacco Gimenez supportato da Loftus-Cheek. Italiano punta su Castro unico riferimento offensivo con Orsolini, Fabbian e Cambiaghi a supporto.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Gimenez. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpuski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.Allenatore: Italiano

A cura di Vito Lamorte
19:45

Dove vedere A-B di Serie A in TV e streaming

Milan-Bologna si potrà vedere in diretta TV e in streaming su DAZN oppure su DAZN 1 (canale 214 di Sky ma solo per coloro che hanno attivato il servizio). Telecronaca dell'incontro affidata a Ricky Buscaglia con Fabio Bazzani per il commento tecnico.

A cura di Vito Lamorte
