Malta-Italia 0-2, risultato finale: gol di Retegui e Pessina nelle Qualificazioni Euro 2024

Al National Stadium di Ta Qali l'Italia ha battuto per 2-0 Malta con i gol di Retegui e Pessina. Dopo la sconfitta interna con l'Inghilterra, una bella vittoria per gli Azzurri nella seconda gara per le Qualificazioni a Euro 2024. La selezione di Roberto Mancini tornerà in campo a giugno per le Final Four di Nations League in Olanda.

