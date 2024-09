Luna Rossa-Ineos Britannia, la diretta live della finale di Louis Vuitton Cup

Luna Rossa oggi torna in acqua a Barcellona per affrontare Ineos Britannia nelle prime due regate della finale della Louis Vuitton Cup. Doveva esserci il classico turno di riposo, con una giornata dedicata a migliorare ulteriormente le imbarcazioni e affinare le tattiche di gara ma il Comitato ha optato per continuare a regatare per recuperare il tempo perso, causa maltempo. Così si riparte, dal 2-2 con altri due match races: il primo equipaggio che arriverà a 7 avrà il diritto di sfidare Team New Zealand. Diretta in chiaro in TV su Italia 1, in streaming su Sportmediaset e Mediaset Infinity

14:18 Al Gate 2 ancora testa a testa: INEOS +6 su Luna Rossa Buon lato di Luna Rossa che recupera e si pone in tratto migliore rispetto a INEOS per il terzo lato: i britannici non stanno commettendo errori gravi, il Team Prada è sempre vicinissimo A cura di Alessio Pediglieri 14:15 Al Gate 1 Luna Rossa in ritardo di 6 secondi Primo lato e primo testa a testa: INEOS avanti, Luna Rossa dietro a tenere. Solo 6 secondi di distacco tra le due imbarcazioni quando si entra al cancello per iniziare il secondo lato. A cura di Alessio Pediglieri 14:13 Iniziata la regata, INEOS prima alla partenza Gran partenza di INEOS che mette la prua avanti a Luna Rossa al via della regata iniziata senza ritardi. Buon vento per le imbracazioni. A cura di Alessio Pediglieri 14:00 Mancano 10 minuti alla prima regata di oggi Manca sempre meno per capire se si partirà in orario per questa nuova giornata di regate tra Luna Rossa e INEOS Britannia. La prima è fissata alle 14:10 la seconda alle 15:25 A cura di Alessio Pediglieri 13:50 Luna Rossa-INEOS Britannia, in chiaro su Italia 1 Continuano le dirette gratuite e disponibili a tutti per questa finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS Britannia. In TV le due regate di oggi sono garantite da Italia 1, con commento in studio e in cronaca di Mino Taveri. Anche per lo streaming il live è assicurato senza costi aggiuntivi: attraverso il portale Mediaset Infinity (o relativa app per i devices) oppure sul sito Sportmediaset. A cura di Alessio Pediglieri 13:40 Previsto poco vento nel mare di Barcellona Dovrebbe presentarsi una situazione con poco vento questo pomeriggio a ridosso dell'orario di partenza, 14:15 della prima regata in programma. Una situazione che potrebbe favorire Luna Rossa anche se gli inglesi hanno dimostrato di aver perfezionato il proprio AC75 anche in queste particolari condizioni meteo. A cura di Alessio Pediglieri 13:30 Il programma della finale della Vuitton Cup: le date della regata Le regate del confronto tra Luna Rossa e INEOS Britannia proseguono anche oggi lunedì 30 settembre: gara-5 è programmata per le ore 14.15, gara-6 è prevista per le ore 15.15 (salvo rinvii di vario genere causati spesso dal vento. Non ci sarà dunque il giorno di riposo, previsto proprio per oggi, visto che la serie proseguirà martedì 1° ottobre con altre due regate e mercoledì 2 ottobre con gara-9 e l’eventuale gara-10. Nel caso in cui il confronto dovesse restare aperto si proseguirà venerdì 4 ottobre con gara-11 e gara-12, prima dell’eventuale bella di spareggio prevista sabato 5 ottobre. Eventuali recuperi si disputerebbero giovedì 3 ottobre e domenica 6 ottobre. A cura di Alessio Pediglieri 13:20 Luna Rossa-INEOS Britannia, un duello infinito in Louis Vuitton Cup Non sono servite le regate preliminari e nemmeno la fase dei round robin con le rispettive semifinali: Luna Rossa e INEOS Britannia continuano a fronteggiarsi in uno splendido e vibrante testa a testa riuscendo a superarsi di volta in volta. La serie finale, arrivata oggi alla regata numero 5 non a caso rispecchia la situazione: 2-2 e tutto ancora in gioco per conquistare l'accesso alla sfida contro Team New Zealand A cura di Alessio Pediglieri 13:10 Perfetto equilibrio in finale tra Luna Rossa e INEOS Britannia Non c'è un vero e proprio favorito in questa serie finale perché dopo tre giorni di regate la situazione è di estremo equilibrio: 2-2. Non sono mancati i colpi di scena, con i problemi alla randa sull'imbarcazione italiana e i cali di vento che hanno fatto perdere il volo alle imbarcazioni inficiando la regata di sabato. In acqua i due equipaggi hanno mostrato di equivalersi in qualsiasi condizione meteo e dunque l'incertezza regna sovrana: deciderà chi sbaglierà di meno. A cura di Alessio Pediglieri 13:02 Cosa serve a Luna Rossa per qualificarsi all'America's Cup Luna Rossa deve qualificarsi all'America's Cup contro Team Zealand battendo in finale di Louis Vuitton Cup INEOS Britannia. Per farlo dovrà vincere 7 regate delle 13 a disposizione, un compito difficilissimo visto che dopo 4 match race si è in perfetta parità. A cura di Alessio Pediglieri 13:01 A che ora gareggia Luna Rossa contro Ineo Britannia: l'orario Il programma è lo stesso dei giorni scorsi: due match race distanziati da poco più di un'ora l'uno dall'altro. In acqua Luna Rossa e INEOS che si sfidano in gara 5 e in gara 6 ripartendo dal punteggio di perfetto equilibrio, 2-2. Orario della prima regata fissato alle 14:15 ma tutto dipenderà dalle condizioni meteo e dalla quantità di vento a disposizione che stabiliranno se si darà il via senza ritardi come oramai avviene quotidianamente. A cura di Alessio Pediglieri 13:00 Dove vedere Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup in TV e streaming Anche oggi in acqua al largo di Barcellona: Luna Rossa e INEOS Britannia si sfidano con altre due regate (race di finale numero 5 e numero 6) ripartendo dall'attuale 2-2. La diretta della giornata di regate è visibile sia in chiaro per tutti (in TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset) e a pagamento per i soli abbonati (su Sky, su SkyGo e con NOW). A cura di Alessio Pediglieri