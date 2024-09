Luna Rossa-Ineos, la diretta live della finale di Louis Vuitton Cup: troppo vento, slitta la partenza

Luna Rossa torna in acqua a Barcellona dopo un giorno in cui una regata non è stata completata per l'assenza di vento e un'altra è stata rinviata. L'imbarcazione italiana affronterà Ineos Britannia dai match race 3 e 4 della finale della Louis Vuitton Cup. Il punteggio al momento è fermo sull'1-1. Al momento il troppo vento non consente alla regata di iniziare. Diretta tv in chiaro su Italia 1 e anche su Sky (canali 201 e 206). Streaming in chiaro con Mediaset Infinity, per abbonati con Sky Go e NOW.

14:31 Il vento è ancora troppo: la regata è rinviata alle 14:42 Quarto rinvio della giornata. Troppo vento oggi sul campo regata. Al Barcellona la partenza è al momento slittata dalle 14:35 alle 14:42. È un test che si fa ogni 5 minuti per trovare un vento medio che possa consentire la partenza. A cura di Fabrizio Rinelli 14:18 L'equipaggio di Luna Rossa pronto ad affrontare la regata Luna Rossa si presenta a questo appunto con i soliti Francesco Bruni e Jimmy Spithill al timone, la coppia Umberto Molineris-Andrea Tesei come trimmer, Enrico Voltolini, Cesare Gabbia, Bruno Rosetti ed Emanuele Liuzzi fungono da cyclors. A cura di Fabrizio Rinelli 14:17 L'equipaggio scelto da Ineos Britannia Dylan Fletcher e Ben Ainslie sono i timonieri di Ineos Britannia, Leigh McMillan e Bleddyn Mon i trimmer, in posizione di cyclors invece ci sono Matt Rossiter, David Carr, Matt Gotrel e Ben Cronishu A cura di Fabrizio Rinelli 14:15 Altro rinvio della partenza: si inizierà alle 14:22 Inizialmente era stato fissato alle 14:18 l'inizio della regata, ora un ulteriore slittamento alle 14:22. A cura di Fabrizio Rinelli 14:13 Partenza ritardata di cinque minuti: vento troppo forte a Barcellona Oggi il vento è troppo a Barcellona. Talmente tanto che al momento non è possibile gareggiare tant'è che la partenza è stata ritardata di cinque minuti. Un paradosso rispetto alla manca di vento nella giornata di ieri. A cura di Fabrizio Rinelli 14:00 Quando inizia la regata numero 5 della finale di Vuitton Cup Ci siamo quasi. Mancano esattamente quindici minuti alla prima regata della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS. Se ne disputerà anche una seconda, quasi immediatamente a seguire. A cura di Alessio Morra 13:50 Luna Rossa-Ineos in chiaro su Italia 1 Le due regate in programma oggi, la prima tra poco, tra meno di mezz'ora, e la seconda si potranno seguire in diretta integrale in chiaro su Italia 1. Mediaset ha acquistato i diritti TV dell'evento e inizialmente ha alternato Italia 1 e il 20, ma dalle semifinali in poi tutte le regate sono state trasmesse su Italia 1. A cura di Alessio Morra 13:40 Le condizioni meteo, le previsioni di oggi per Barcellona Sole, temperature alte ma non elevatissimi. Vento sì, previsto, ma moderato. Mare leggermente mosso. Non dovrebbero esserci molti problemi per le imbarcazioni, almeno stando alle previsioni meteo. A cura di Alessio Morra 13:30 Il programma della finale della Vuitton Cup: le date della regata Le prime quattro regate si sono tenute tra giovedì e sabato. Oggi se ne disputano altre due. In caso di equilibrio totale si arriverà fino alla regata numero 13. Di sicuro Luna Rossa e INEOS saranno in acqua l'1 ottobre e anche il 2. Potrebbero esserlo anche il 4 e il 5 ottobre, quando sarebbe in programma la regata numero 13, che si svolgerà solo in caso di 6-6. A cura di Alessio Morra 13:20 I precedenti durante le regate del round robin Nelle regate del Round Robin, tenutesi tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, Luna Rossa e INEOS si sono affrontate due volte. Una vittoria per parte. L'imbarcazione italiana si è imposta nettamente nella prima sfida, poi hanno vinto gli inglesi. A cura di Alessio Morra 13:02 Cosa serve a Luna Rossa per qualificarsi all'America's Cup Luna Rossa sta cercando di vincere per la terza volta la Vuitton Cup, per farlo dovrà ottenere sette successi complessivi contro INEOS Britannia. Chi arriverà per primo a sette vittorie si qualificherà per l'America's Cup, in programma dal 12 ottobre. A cura di Alessio Morra 13:01 A che ora gareggia Luna Rossa contro Ineos Britannia: l'orario Luna Rossa scenderà in acqua quest'oggi per le due regate in programma oggi contro gli avversari inglesi di INEOS Britannia. La prima sarà alle ore 14:15, la seconda alle 15:49. L'orario potrebbe cambiare in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli. A cura di Alessio Morra 13:00 Dove vedere Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup in TV e streaming Le regate tra Luna Rossa e INEOS si potranno seguire oggi in diretta TV in chiaro su Italia 1, che sta trasmettendo integralmente le finali della Vuitton Cup. Il collegamento scatta alle ore 14, la prima regata è alle 14:15, la seconda alle 15:49. Diretta TV anche su Sky, sui canali 201 e 206. Streaming in chiaro con Mediaset Infinity e per abbonati con Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra