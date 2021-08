Lukaku al Chelsea, con il rilancio si chiude con l’Inter: quando sarà ufficiale, chi prende Zhang tra Zapata, Vlahovic e Dzeko

La cessione di Lukaku è ritenuta ormai un fatto acquisito dall'Inter, già proiettata al lavoro sul mercato in entrata per trovare il nuovo centravanti. Il primo nodo da sciogliere è il budget destinato ai rinforzi, a quattro settimane dalla chiusura del mercato e con la necessità di sostituire anche Hakimi oltre al futuro sposo del Chelsea. Nei piani dell'area tecnica nerazzurra, c'è l'ingresso di due attaccanti per colmare il vuoto lasciato da Big Rom. Il fronte più vivo è quello che riguarda Duvan Zapata, per certi versi il profilo più simile a Lukaku. Già in corso contatti con l'Atalanta, che valuta 40 milioni la punta colombiana. Vlahovic piace anche di più, ma nel suo caso si profila molto più duro il lavoro di negoziazione con Rocco Commisso. Sullo sfondo resta il nome di Edin Dzeko, che potrebbe rivelarsi una carta da giocarsi in affiancamento ad un'altra prima punta, nel caso in cui si dovesse trovare un'intesa low cost con la Roma. Tra le alternativa per completare il reparto offensivo c'è anche Petagna del Napoli.