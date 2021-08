Lukaku al Chelsea, l’Inter aspetta l’offerta da 130 milioni: trattativa serrata

Sono ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku, al centro della trattativa più clamorosa del calciomercato estivo 2021. Il Chelsea fa sul serio per il centravanti dell'Inter e l'assalto dei Blues è ormai entrato nel vivo. La prima offerta importante – 100 milioni più Marcos Alonso, respinta – è servita per aprire le prime crepe nel muro eretto dall'Inter e dallo stesso giocatore, felice di restare a Milano ma interessato ad ascoltare la proposta del Chelsea: ingaggio dai 12 milioni di euro a salire, quasi il doppio rispetto a quello percepito in nerazzurro. Un'offerta quasi impossibile da rifiutare, come quella che il club inglese intende presentare all'Inter per vincere le ultime resistenze. Il rilancio definitivo dovrebbe attestarsi tra i 120 e i 130 milioni. Questione di giorni, forse di ore. Entro il weekend potrebbe essere tutto già perfezionato.