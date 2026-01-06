Lecce-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Lecce-Roma per la 19ª giornata di Serie A. Problema in attacco per Di Francesco, emergenza in difesa per Gasperini. Pugliesi e giallorossi a caccia di punti per salvezza e zona Champions nel turno infrasettimanale, fischio d'inizio alle 18. Diretta TV su DAZN e Sky Sport e in streaming anche su NOW.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma che è stata sconfitta a Bergamo dall'Atalanta si presenta alla partita odierna con un carico di polemiche arbitrali per la rete (decisiva) segnata da Scalvini e con defezioni importanti. In difesa, oltre a Ndicka ed El Aynaoui ancora impegnati in Coppa d'Africa, mancano anche Mancini ed Hermoso (squalificati). Ancora indisponibili Pellegrini, Baldanzi e Bailey.
Come arriva il Lecce alla partita di oggi
Il Lecce è reduce dall'ottimo pareggio strappato alla Juventus a Torino (decisivo l'errore di David su rigore) e arriva alla gara di oggi con il chiaro obiettivo di raccogliere ancora punti per la salvezza. Attualmente i pugliesi sono a +5 sulla terzultima posizione occupata dalla Fiorentina. Di Francesco deve fare i conti con un attacco da sistemare: Tete Morente è fuori, mentre Sottil resta in dubbio.
Lecce-Roma, le formazioni ufficiali
Di seguito le scelte di Di Francesco e Gasperini per le formazioni di Lecce-Roma:
LECCE (4-3-3) Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Sottil, Camarda, Banda. Allenatore Di Francesco.
ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, El Shaarawy; Pisilli, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
Dove vedere Lecce-Roma di Serie A in TV e streaming
Lecce-Roma sarà visibile in diretta tv su DAZN ma, in virtù della co-esclusiva, sarà trasmessa anche su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La gara andrà in onda anche in streaming ma sempre per gli abbonati che lo potranno seguir attraverso la app di DAZn o Sky Go. In alternativa c'è NOW, previo pagamento del pass sport.