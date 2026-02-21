Lecce-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Lecce-Inter per la 26ª giornata di Serie A. Lecce reduce da due vittorie consecutive contro la capolista Inter, priva dell'infortunato Lautaro Martinez. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Come arriva il Lecce
Due vittorie nelle ultime due partite e classifica che è migliorata sensibilmente per la squadra di Di Francesco che ha agganciato Cremonese e Genoa.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter ha perso 3-1 con il Bodo Glimt mercoledì scorso nell'andata dei playoff di Champions League. Ma in Serie A viene da una sfilza di vittorie, l'ultima contro la Juventus. Il vantaggio sul Milan è di 7 punti.
Dove vedere Lecce-Inter di Serie A in TV e streaming
Lecce-Inter è una partita molto attesa, tra due squadre in forma e che, come tutte in realtà, hanno bisogno di punti. Il Lecce ha vinto le ultime due partite, l'Inter è al comando. Si parte alle ore 18. Diretta TV e streaming possibile solo per gli abbonati di DAZN.
Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: nerazzurri con Esposito insieme a Thuram
Le scelte di Di Francesco e Chivu per Lecce-Inter:
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu