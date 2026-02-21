Serie A
Lecce-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Lecce-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

21 Febbraio 2026 17:00
Ultimo agg. 17:46
La diretta live della partita Lecce-Inter per la 26ª giornata di Serie A. Lecce reduce da due vittorie consecutive contro la capolista Inter, priva dell'infortunato Lautaro Martinez. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

17:45

Come arriva il Lecce

Due vittorie nelle ultime due partite e classifica che è migliorata sensibilmente per la squadra di Di Francesco che ha agganciato Cremonese e Genoa.

A cura di Alessio Morra
17:30

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

L'Inter ha perso 3-1 con il Bodo Glimt mercoledì scorso nell'andata dei playoff di Champions League. Ma in Serie A viene da una sfilza di vittorie, l'ultima contro la Juventus. Il vantaggio sul Milan è di 7 punti.

A cura di Alessio Morra
17:00

Dove vedere Lecce-Inter di Serie A in TV e streaming

Lecce-Inter è una partita molto attesa, tra due squadre in forma e che, come tutte in realtà, hanno bisogno di punti. Il Lecce ha vinto le ultime due partite, l'Inter è al comando. Si parte alle ore 18. Diretta TV e streaming possibile solo per gli abbonati di DAZN.

A cura di Alessio Morra
16:57

Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: nerazzurri con Esposito insieme a Thuram

Le scelte di Di Francesco e Chivu per Lecce-Inter:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu

A cura di Alessio Morra
Serie A
