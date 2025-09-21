Serie A
Lazio-Roma live, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta di Lazio-Roma, partita valida per la 4a giornata di Serie A.

21 Settembre 2025 11:37
Ultimo agg. 12:31
La diretta live della partita Lazio-Roma per la 4ª giornata di Serie A. In diretta su DAZN in esclusiva a partire dalle 12:30. Derby della capitale per la prima volta per Gasperini, per una Roma che deve rialzare la testa contro una Lazio di Sarri che non può a sua volta lasciare ulteriori punti in classifica.

12:31

Lazio-Roma, iniziata la partita

Scatta il primo derby stagionale all'Olimpico

A cura di Alessio Pediglieri
12:18

Lazio-Roma a rischio incidenti, allarme ultrà all'Olimpico e in città

Un derby a tensione altissima che i due tecnici hanno ribadito dover essere semplicemente uno spettacolo sportivo allontanando gli spettri di disordini tra le due tifoserie che alla vigilia si sono ripromesse confronti accesi a margine del match. Stato di allerta massimo in città e allo Stadio Olimpico dove al momento non si registrano scontri e tafferugli, anche per l'enorme dispendio di forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza.

A cura di Alessio Pediglieri
11:56

Come arriva la Roma al derby di oggi

Per Gasperini è il primo derby in assoluto nella Capitale. La Roma ci arriva rabbiosa, dopo il KO interno subito ad opera del Torino. Una sconfitta che brucia e che ha rimesso in discussione un buon avvio: vincere contro la Lazio avrebbe il significato della immediata scossa che il popolo giallorosso pretende in questi casi.

A cura di Alessio Pediglieri
11:46

Come arriva la Lazio alla partita di oggi

Due sconfitte su tre partite, polemiche e tensioni in casa Lazio con Sarri che si appresta al derby con un clima infuocato e sull'orlo della contestazione. La Lazio non può fallire, il derby contro la Roma è già uno spartiacque fondamentale della stagione

A cura di Alessio Pediglieri
11:40

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Castellanos, Noslin, Isaksen, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Cataldi, Pinelli, Farcomeni

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Kone, Pellegrini, Angelino; Soulé; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy

A cura di Alessio Pediglieri
11:39

Dove vedere Lazio-Roma di Serie A in TV e streaming

Il derby della Capitale è in esclusiva in diretta per i soli abbonati DAZN (e sul canale 214 per gli utenti di DAZN Zona) in TV, per lo streaming ci si può avvalere anche dell'app SkyGo

A cura di Alessio Pediglieri
