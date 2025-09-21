Lazio-Roma live, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Lazio-Roma per la 4ª giornata di Serie A. In diretta su DAZN in esclusiva a partire dalle 12:30. Derby della capitale per la prima volta per Gasperini, per una Roma che deve rialzare la testa contro una Lazio di Sarri che non può a sua volta lasciare ulteriori punti in classifica.
Lazio-Roma, iniziata la partita
Scatta il primo derby stagionale all'Olimpico
Lazio-Roma a rischio incidenti, allarme ultrà all'Olimpico e in città
Un derby a tensione altissima che i due tecnici hanno ribadito dover essere semplicemente uno spettacolo sportivo allontanando gli spettri di disordini tra le due tifoserie che alla vigilia si sono ripromesse confronti accesi a margine del match. Stato di allerta massimo in città e allo Stadio Olimpico dove al momento non si registrano scontri e tafferugli, anche per l'enorme dispendio di forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza.
Come arriva la Roma al derby di oggi
Per Gasperini è il primo derby in assoluto nella Capitale. La Roma ci arriva rabbiosa, dopo il KO interno subito ad opera del Torino. Una sconfitta che brucia e che ha rimesso in discussione un buon avvio: vincere contro la Lazio avrebbe il significato della immediata scossa che il popolo giallorosso pretende in questi casi.
Come arriva la Lazio alla partita di oggi
Due sconfitte su tre partite, polemiche e tensioni in casa Lazio con Sarri che si appresta al derby con un clima infuocato e sull'orlo della contestazione. La Lazio non può fallire, il derby contro la Roma è già uno spartiacque fondamentale della stagione
Lazio-Roma, le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Castellanos, Noslin, Isaksen, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Cataldi, Pinelli, Farcomeni
ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Kone, Pellegrini, Angelino; Soulé; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini
A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy
Dove vedere Lazio-Roma di Serie A in TV e streaming
Il derby della Capitale è in esclusiva in diretta per i soli abbonati DAZN (e sul canale 214 per gli utenti di DAZN Zona) in TV, per lo streaming ci si può avvalere anche dell'app SkyGo