Lazio-Atalanta LIVE, 1-1 risultato in diretta della semifinale di Coppa Italia: Pasalic risponde a Dele-Bashiru

La diretta live della partita Lazio-Atalanta per la seconda semifinale di Coppa Italia. Biancocelesti avanti 1-0 con il gol di Dele-Bashiru. Sarri punta tutto sul tridente formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni, mentre Palladino risponde con Krstovic supportato da Samardzic e Zalewski. Dopo il pareggio senza gol tra Como e Inter. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.