Calcio
video suggerito
Live

Lazio-Atalanta LIVE, 1-1 risultato in diretta della semifinale di Coppa Italia: Pasalic risponde a Dele-Bashiru

La diretta live di Lazio-Atalanta di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della semifinale di Coppa Italia.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
4 Marzo 2026 20:00
Ultimo agg. 22:19
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Lazio-Atalanta per la seconda semifinale di Coppa Italia. Biancocelesti avanti 1-0 con il gol di Dele-Bashiru. Sarri punta tutto sul tridente formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni, mentre Palladino risponde con Krstovic supportato da Samardzic e Zalewski. Dopo il pareggio senza gol tra Como e Inter. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.

22:19

Carnesecchi salva su Taylor, intervento decisivo del portiere

Bravo Carnesecchi a deviare fuori dai pali un tiro insidioso di Taylor dopo una bella iniziativa di Isaksen. Il portiere nega il gol alla Lazio.

A cura di Marco Beltrami
22:12

L'Atalanta pareggia subito con Pasalic: 1-1 contro la Lazio

Pareggio immediato per l'Atalanta con Pasalic. Tap in vincente del centrocampista su una ribattuta di Provedel dopo una conclusione di Samardzic. Difesa poco reattiva della Lazio

A cura di Marco Beltrami
22:08

La Lazio passa in vantaggio contro l'Atalanta: gol di Dele-Bashiru

La Lazio sblocca il risultato in avvio di secondo tempo. Gol di Dele-Bashiru che servito da un assist perfetto di Maldini buca Carnesecchi con un tocco morbido. 1-0 per la squadra di Sarri.

A cura di Marco Beltrami
21:49

Fine primo tempo: Lazio-Atalanta 0-0

Si chiude un primo tempo senza gol, con l'Atalanta che ai punti avrebbe meritato il vantaggio. Ospiti pericolosi con Zappacosta che ha colpito la traversa, e con Krstovic: gol annullato per fuorigioco millimetrico.

A cura di Marco Beltrami
21:43

Palla gol per l'Atalanta: traversa clamorosa di Zappacosta

Atalanta vicina al gol con Zappacosta che colpisce la traversa. Dopo il gol annullato a Krstovic, altra occasione d'oro per la formazione ospite, dopo una bella conclusione al volo.

A cura di Marco Beltrami
21:35

Samardzic ci prova da fuori: Provedel in controllo

Partita in cui finora le emozioni non sono state tantissime. Ci prova da fuori area Samardzic con un fendente di diagonale. Pallone che esce di un paio di metri.

A cura di Marco Beltrami
21:25

Zaccagni inventa per Maldini: prima vera chance per la Lazio

Dopo un'opportunità per Pasalic, grande azione di Zaccagni che si libera sulla sinistra e mette in area un pallone pericoloso per Maldini. Decisivo l'intervento della difesa nerazzurra.

A cura di Marco Beltrami
21:15

Gol annullato all'Atalanta: Krstovic segna, ma Zappacosta è in fuorigioco

La Lazio dunque si ritrova sotto per il gol di Krstovic innescato da Zappacosta. La rete però viene annullata per il fuorigioco dell'uomo-assist, millimetrico. Si riparte da 0-0.

A cura di Marco Beltrami
21:07

L'Atalanta sta prendendo in mano il match

Da subito, l'Atalanta ha alzato il baricentro e sta spingendo la Lazio nella propria area di rigore.

A cura di Alessio Pediglieri
20:45

Come arriva l'Atalanta al match contro la Lazio

La sconfitta contro il Sassuolo ha rovinato l’atmosfera in casa Atalanta, dopo l’entusiasmo per il doppio prezioso successo contro Napoli e Dortmund. Palladino sogna di continuare la sua avventura anche in Coppa Italia oltre che in Champions.

A cura di Marco Beltrami
20:30

Come arriva la Lazio alla partita di oggi

La Lazio non arriva nelle migliori condizioni a questa partita. La vittoria manca dal 30 gennaio, visto che quella contro il Bologna ai quarti di Coppa è arrivata solo ai rigori. Nell’ultimo turno di campionato, i capitolini sono stati battuti 2-0 dal Torino. La Coppa Italia rappresenta una grande opportunità.

A cura di Marco Beltrami
20:15

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta. Padroni di casa con il solito 4-3-3, con Isaksen e Zaccagni a muoversi ai fianchi di Dia. L'Atalanta risponde con il 3-4-2-1, con Sulemana e Pasalic proveranno ad innescare la punta Scamacca.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

A cura di Marco Beltrami
20:00

Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in TV e streaming

Serata di calcio in TV in chiaro per tifosi e appassionati che potranno vedere Lazio-Atalanta su Italia 1. Diretta TV a partire dalle 21 con telecronaca di Massimo Callegari e commento di Roberto Cravero. Per quanto riguarda lo streaming, anche questo sarà in chiaro e senza necessità di sottoscrivere abbonamenti su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.it.

A cura di Marco Beltrami
Coppa Italia
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views