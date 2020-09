Quella di oggi è una serata importante non solo per la Juventus che scende in campo nella partita che aprirà la Serie A 2020-2021, ma lo è per tutto il calcio italiano perché si siede in panchina per la prima volta in una gara ufficiale Andrea Pirlo, che è stato uno dei più grandi calciatori di sempre del nostro ‘football' e che prova a ripetere la sua meravigliosa carriera anche da allenatore. Sul suo percorso trova invece uno dei tecnici più navigati Claudio Ranieri che viaggia verso le 70 primavere e proverà a conquistare la salvezza anche quest'anno con la Sampdoria.