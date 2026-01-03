Serie A
Juventus-Lecce LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Juventus-Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

3 Gennaio 2026 17:00
Ultimo agg. 17:32
La diretta live della partita Juventus-Lecce per la 18^ giornata di Serie A. Spalletti si affida ancora a Openda al centro dell'attacco supportato da Yildiz. Nel Lecce c'è Sottil. Diretta TV e in streaming su DAZN.

17:30

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus arriva a questa sfida dopo aver battuto il Pisa all'Arena Garibaldi nell'ultimo turno del 2025 con il punteggio di 2-0. Spalletti punta ancora su Yildiz che è esploso letteralmente trovando gol, assist e giocate fantastiche. Il tecnico dei bianconeri ha beneficiato di una serie di risultati positivi che vedono la sua Juventus cambiare marcia dalla trasferta in Champions col Bodo in poco: 7 vittorie in 8 partite con solo il ko di Napoli nel mezzo.

17:15

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali

Queste le scelte di Spalletti e Di Francesco per la partita dell'Allianz Stadium.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

17:00

Dove vedere Juventus-Lecce di Serie A in TV e streaming

La partita tra Juventus e Lecce sarà visibile in esclusiva solo su DAZN. Diretta TV sulla piattaforma streaming, utilizzabile sia su Smart TV che su TV tradizionali (usando appositi dispositivi). In streaming tutti i tifosi potranno vedere la partita sull'app DAZN disponibile su dispositivi mobili come computer, smartphone e tablet.

