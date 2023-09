Italia-USA oggi ai quarti dei Mondiali di basket, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai

Italia-Stati Uniti è la partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023: il match è in programma oggi, martedì 5 settembre 2023, alle ore 14.40 (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai Due ma si potrà seguire anche su Sky e DAZN. L'ultima volta che gli Azzurri hanno partecipato ai quarti di finale del Mondiale FIBA era il 1998 in Grecia.

La squadra di Gianmarco Pozzecco ha superato la seconda fase a gironi grazie alle due brillanti vittorie contro Serbia e Porto Rico, che hanno permesso agli Azzurri di assicurarsi il primo posto del gruppo.

Dove vedere Italia-USA di basket in TV: il canale in chiaro

La gara tra Italia e Stati Uniti, quarto di finale dei Mondiali 2023 di basket, sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Rai 2. Il match si potrà vedere anche su Sky, sul canale Sky Sport Summer; e su DAZN.

Italia-USA dove vederla in streaming gratis

La partita si potrà seguire anche in streaming gratuitamente su RaiPlay e a pagamento su Sky-Go, NOW e DAZN.

A che ora gioca l'Italbasket contro gli USA ai Mondiali

La gara che vedrà impegnata l'Italbasket nei quarti di finale dei Mondiali 2023 inizierà alle ore 14.40 (ora italiana).

Contro chi gioca l'Italia se passa: l'avversario in semifinale

Se dovesse superare il turno l'Italia disputerà la semifinale contro la vincente della sfida tra Germania e Lettonia.

