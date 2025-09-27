Italia-Polonia ai Mondiali di pallavolo maschile, semifinale in diretta: in palio c’è un posto in finale

L'Italia del volley punta dritta verso l'ultimo atto del Mondiale maschile: gli Azzurri affronteranno la Polonia in semifinale con la speranza di arrivare fino all'ultima partita di questo cammino. Oggi alle ore 12:30 a Pasay City i ragazzi del CT Fefé De Giorgi scenderanno in campo per trovare la rivincita della finale giocata qualche settimana fa in Nations League. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV in chiaro su Rai 2 e anche in streaming.
Si tratta di una sorta di finale anticipata per la Nazionale che affronterà una squadra solida, candidata fin da subito per la vittoria finale. Dall'altra parte del tabellone ci sono invece la Bulgaria di Chicco Blengini e la grande rivelazione di questo torneo, la Cechia.
Inizia la semifinale Italia-Polonia
Tutto è pronto a Manila per la semifinale tra Italia e Polonia: chi vince parteciperà alla finale dei Mondiali.
Il percorso dell'italia ai Mondiali di pallavolo
È stato un cammino in crescendo quello degli Azzurri che sono arrivati in semifinale senza troppi problemi. Hanno battuto Algeria, Belgio e Ucraina nella fase a gironi e poi hanno trovato due trionfi per 3-0 contro l'Argentina agli ottavi di finali e ancora il Belgio ai quarti.
La possibile avversaria dell'Italia in finale
L'Italia spera di approdare in finale e di difendere il titolo mondiale conquistato nel 2022. Se dovessero qualificarsi per la finale affronteranno una tra Buglaria e Cechia, la vera rivelazione di questa competizione.
I precedenti tra Italia e Polonia di volley maschile
L'ultimo precedente non sorride all'Italia: la Nazionale ha affrontato la Polonia di recente, nella finale di Nations League giocata lo scorso 3 agosto: i polacchi si sono imposti per 3-0 giocando una grande partita, lo stesso esito che si è verificato anche due anni prima. Questa volta gli azzurri cercano la rivincita dopo due finali perse.
Il sestetto Azzurro per la semifinale
La formazione dell'Italia dovrebbe essenzialmente essere quella vista nei quarti di finale contro il Belgio. L'Italia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli, all’opposto Yuri Romanò, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, ai centrali Giovanni Gargiulo e Roberto Russo, al libero Fabio Balaso.
Dove vedere la semifinale Italia-Polonia di volley maschile in tv e streaming
L'Italia è pronta per affrontare la Polonia in semifinale. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuitamente su RaiPlay. In alternativa gli abbonati potranno seguire il match in contemporanea anche in diretta streaming su DAZN e VBTV.