Italia-Moldavia, amichevole in diretta: dove vederla in Tv e streaming

Italia-Moldavia è una partita amichevole in programma questa sera a Firenze a partire dalle 20.45. Si disputerà allo Stadio franchi e vedrà una formazione inedita messa in campo da Mancini che farà giocare chi ha meno minuti nelle gambe e vuole maggior spazio. La partita sarà in diretta su Rai1 visibile a tutti e in streaming su RaiPlay.