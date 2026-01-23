Inter-Pisa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Inter-Pisa per la 22sima giornata di Serie A. Impegno sulla carta agevole per la capolista, che ospita al Meazza una squadra che è in piena lotta per non retrocedere. Probabile turnover per Chivu, con Pio Esposito in avanti al fianco di Lautaro, e Carlos Augusto a sinistra. Pisa con Tramoni e Moreo alle spalle di Meister. Diretta TV su DAZN tramite l'app dedicata su smart TV e in streaming sul sito web di DAZN o usando l'app su altri device.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter in campionato è lanciatissima, capolista solitaria con 3 punti di vantaggio sul Milan e 6 sul Napoli. Dopo il pari con i partenopei, i nerazzurri hanno vinto le ultime due partite con Lecce e Udinese. In settimana tuttavia è arrivata la sonora sconfitta in Champions League al Meazza contro l'Arsenal, che ha messo a serio rischio l'accesso diretto agli ottavi di finale.
Inter-Pisa, le formazioni ufficiali
Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali di Inter-Pisa, ecco le scelte di Chivu e Gilardino:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.
Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.
Dove vedere Inter-Pisa di Serie A in TV e streaming
L'anticipo del venerdì della 21sima giornata di Serie A tra Inter e Pisa sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Si potrà vedere in TV usando l'app di DAZN preinstallata ormai su tutti i televisori (o scaricandola) e anche in streaming collegandosi al sito web del broadcaster. Appuntamento per il fischio d'inizio alle 20:45.