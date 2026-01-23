Inter-Pisa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

L'Inter in campionato è lanciatissima, capolista solitaria con 3 punti di vantaggio sul Milan e 6 sul Napoli. Dopo il pari con i partenopei, i nerazzurri hanno vinto le ultime due partite con Lecce e Udinese. In settimana tuttavia è arrivata la sonora sconfitta in Champions League al Meazza contro l'Arsenal, che ha messo a serio rischio l'accesso diretto agli ottavi di finale.