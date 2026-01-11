Serie A
Inter-Napoli 2-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Calhanoglu al raddoppio sul rigore dato dal VAR

La diretta live di Inter-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Internazionale
9’ Dimarco 73’ Çalhanoglu(R)
2 - 1
Napoli
26’ McTominay
11 Gennaio 2026 19:45
Ultimo agg. 22:21
Immagine

La diretta live della partita Inter-Napoli 2-1 per la 20esima giornata di Serie A. A San Siro c'è in palio una fetta della lotta allo Scudetto fra due squadre che nella scorsa stagione hanno vissuto un testa a testa emozionante fino all'ultima giornata.

22:21

Calhanoglu non sbaglia dal dischetto: 2-1 sul Napoli

Nervi tesissimi a San Siro: Calhanoglu segna il rigore contestato e che ha portato all'espulsione di Conte per proteste contro il 4° uomo. Tensione alle stelle in campo

A cura di Alessio Pediglieri
22:19

Espulso Conte: "Vergognatevi" e lancia una bottiglietta

Immagine

Antonio Conte perde la pazienza per il rigore dato all'Inter col VAR: "Vergognatevi, vergognatevi" le parole del tecnico del Napoli al 4§ uomo poco dopo aver lanciato una bottiglietta per stizza.

A cura di Alessio Pediglieri
22:17

Contatto in area del Napoli: interviene il VAR e Doveri va al monitor

Doveri va a vedere il contatto in area del Napoli per contatto Rrhamani e Mkhitaryan: ora deciderà il direttore di gara al monitor col VAR

A cura di Alessio Pediglieri
22:11

Primo cambio per l'Inter: Mkhitaryan per Zielinski

In affanno l'Inter che fatica a tenere i ritmi del Napoli che continua ad attaccare: Chivu corre ai ripari, fuori Zielisnki e dentro Mkhitaryan

A cura di Alessio Pediglieri
22:00

Inter-Napoli 1-1, partenopei di nuovo padroni del campo

Il Napoli continua a prendere campo e a dimostrare di poter gestire la partita con autorità anche a San Siro. Prova di forza e di personalità degli uomini di Conte di fronte all'Inter.

A cura di Alessio Pediglieri
21:58

Anche Di Lorenzo sbaglia, colpo di testa di poco fuori

Come a inizio match anche a inizio secondo tempo è il Napoli a fare la partita mettendo alle corde la difesa dell'Inter che trema sul colpo di testa di Di Lorenzo che poi si dispera.

A cura di Alessio Pediglieri
21:56

Hojlund si divora il vantaggio!

Akanji compie un errore imperdonabile a metà campo, sbagliando l'anticipo su Hojlund che fugge via ma l'ex Atalanta non riesce a inquadrare per bene la porta, colpendo solamente il palo esterno

A cura di Alessio Pediglieri
21:54

Inter-Napoli 1-1, si riparte senza cambi

Sia Conte sia Chivu lasciano gli 11 iniziali anche nella ripresa. Si riparte a San Siro sull'1-1

A cura di Alessio Pediglieri
21:36

Ancora occasione Napoli a fine primo tempo, si resta sull'1-1

Lobotka ha creato scompiglio in area nerazzurra ma alla fine il pericolo si è perso sullo sfondo. Il primo tempo finisce 1-1

A cura di Alessio Pediglieri
21:31

Inter-Napoli 1-1, gara viva ma equilibrio sovrano

Gara che vive di folate improvvise da entrambe le parti grazie a precise verticalizzazioni, ma le difese al momento hanno il meglio degli attacchi avversari: Milinkovic-Savic e Sommer non hanno effettuato alcun intervento decisivo

A cura di Alessio Pediglieri
21:19

Inter-Napoli 1-1, partenopei vicini al raddoppio

Ancora Napoli pericoloso, questa volta per palla persa da parte di Zielinski con McTominay scatenato che prova la via del raddoppio

A cura di Alessio Pediglieri
21:15

McTominay pareggia i conti a San Siro contro l'Inter: 1-1

Supenda azione articolata del Napoli che con tre passaggi sul lato sinistro ha liverato McTominay che si fa perdonare la palla persa sul vantaggio interista. Elmas trova lo scozzese che in area sul primo palo anticipa Akanij e supera Sommer

A cura di Alessio Pediglieri
21:02

Inter-Napoli 1-0, inerzia del match cambiata a favore dei nerazzurri

Match sempre acceso ed equilibrato al di là del vantaggio interista. L'Inter si è detasta dal torpore iniziale e sta rispondendo al Napoli che ha subito psicologicamente l'1-0. Ora sono i nerazzurri a provare a dettare tempi e ritmi di gioco.

A cura di Alessio Pediglieri
20:58

Dimarco! L'Inter in vantaggio alla prima occasione!

Nel miglior momento del Napoli Federico Dimarco col sinistro trova la via del vantaggio alla prima occasione pura offensiva. Un colpo perfetto, con l'Inter che recupera palla a centrocampo con Zielinski, che allunga per Thuram che vede Dimarco che scheggia il palo, con un tiro talmente forte e preciso: 1-0 per  i padroni di casa

A cura di Alessio Pediglieri
20:56

Inter-Napoli 0-0: pressing di Conte, Chivu fatica a leggere il match

Il Napoli pressa a pieno organico cercando di dettare tempi all'Inter con i nerazzurri che ripiegano e faticano a gestire la rabbia agonistica partenopea. Chivu fatica a prendere le misure ai giocatori di Conte che tengono anche molto possesso palla, imponendosi con personalità.

A cura di Alessio Pediglieri
20:54

Ritmi alti a San Siro, Inter e Napoli a testa alta

Scontro scudetto sì ma nessun timore reverenziale: Inter e Napoli hanno iniziato ad alti ritmi, affrontandosi senza troppi tatticismi anche se non c'è ancora stata alcuna occasione importante

A cura di Alessio Pediglieri
20:45

Inter-Napoli in diretta, inizia la partita

Tutto pronto a San Siro per il big match tra Inter e Napoli, la partita comincerà tra pochi istanti.

A cura di Ada Cotugno
20:30

Come arriva il Napoli

Immagine

L'ultima partita ha sollevato grandi polemiche per le decisioni arbitrali e ha fatto perdere due punti al Napoli. Il pareggio contro il Verona non è stato l'antipasto migliore per Conte che ritrova la sua ex squadra e il suo vecchio stadio per un altro scontro diretto che vale tanto nella lotta al titolo. Ha ancora a che fare con diversi infortunati, primo fra tutti Neres, ma gli azzurri non possono permettersi di sbagliare una partita così importante.

A cura di Ada Cotugno
20:15

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

Immagine

Nel turno infrasettimanale l'Inter ha vinto contro il Parma mantenendo il primo posto in classifica, un segnale importante per dare continuità alla squadra in un periodo cruciale del campionato. Per Chivu il Napoli sarà una grande sfida perché fin qui negli scontri diretti con le altre big non sempre è stato perfetto e ha perso punti preziosi lungo il cammino.

A cura di Ada Cotugno
20:00

Inter-Napoli, le formazioni ufficiali (da completare)

Di seguito le scelte di Chivu e Conte per Inter-Napoli:

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. All. Chivu

NAPOLI (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

A cura di Ada Cotugno
19:45

Dove vedere Inter-Napoli di Serie A in TV e streaming

La partita tra Inter e Napoli andrà in scena a San Siro tra un'ora. Sarà possibile seguire il big match in esclusiva su DAZN, in TV e in diretta streaming tramite i dispositivi supportati o accedendo attraverso il sito web con le proprie credenziali.

A cura di Ada Cotugno
Inter
Napoli
