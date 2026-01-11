Inter-Napoli 2-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Calhanoglu al raddoppio sul rigore dato dal VAR

La diretta live della partita Inter-Napoli 2-1 per la 20esima giornata di Serie A. A San Siro c'è in palio una fetta della lotta allo Scudetto fra due squadre che nella scorsa stagione hanno vissuto un testa a testa emozionante fino all'ultima giornata.
Calhanoglu non sbaglia dal dischetto: 2-1 sul Napoli
Nervi tesissimi a San Siro: Calhanoglu segna il rigore contestato e che ha portato all'espulsione di Conte per proteste contro il 4° uomo. Tensione alle stelle in campo
Espulso Conte: "Vergognatevi" e lancia una bottiglietta
Antonio Conte perde la pazienza per il rigore dato all'Inter col VAR: "Vergognatevi, vergognatevi" le parole del tecnico del Napoli al 4§ uomo poco dopo aver lanciato una bottiglietta per stizza.
Contatto in area del Napoli: interviene il VAR e Doveri va al monitor
Doveri va a vedere il contatto in area del Napoli per contatto Rrhamani e Mkhitaryan: ora deciderà il direttore di gara al monitor col VAR
Primo cambio per l'Inter: Mkhitaryan per Zielinski
In affanno l'Inter che fatica a tenere i ritmi del Napoli che continua ad attaccare: Chivu corre ai ripari, fuori Zielisnki e dentro Mkhitaryan
Inter-Napoli 1-1, partenopei di nuovo padroni del campo
Il Napoli continua a prendere campo e a dimostrare di poter gestire la partita con autorità anche a San Siro. Prova di forza e di personalità degli uomini di Conte di fronte all'Inter.
Anche Di Lorenzo sbaglia, colpo di testa di poco fuori
Come a inizio match anche a inizio secondo tempo è il Napoli a fare la partita mettendo alle corde la difesa dell'Inter che trema sul colpo di testa di Di Lorenzo che poi si dispera.
Hojlund si divora il vantaggio!
Akanji compie un errore imperdonabile a metà campo, sbagliando l'anticipo su Hojlund che fugge via ma l'ex Atalanta non riesce a inquadrare per bene la porta, colpendo solamente il palo esterno
Inter-Napoli 1-1, si riparte senza cambi
Sia Conte sia Chivu lasciano gli 11 iniziali anche nella ripresa. Si riparte a San Siro sull'1-1
Ancora occasione Napoli a fine primo tempo, si resta sull'1-1
Lobotka ha creato scompiglio in area nerazzurra ma alla fine il pericolo si è perso sullo sfondo. Il primo tempo finisce 1-1
Inter-Napoli 1-1, gara viva ma equilibrio sovrano
Gara che vive di folate improvvise da entrambe le parti grazie a precise verticalizzazioni, ma le difese al momento hanno il meglio degli attacchi avversari: Milinkovic-Savic e Sommer non hanno effettuato alcun intervento decisivo
Inter-Napoli 1-1, partenopei vicini al raddoppio
Ancora Napoli pericoloso, questa volta per palla persa da parte di Zielinski con McTominay scatenato che prova la via del raddoppio
McTominay pareggia i conti a San Siro contro l'Inter: 1-1
Supenda azione articolata del Napoli che con tre passaggi sul lato sinistro ha liverato McTominay che si fa perdonare la palla persa sul vantaggio interista. Elmas trova lo scozzese che in area sul primo palo anticipa Akanij e supera Sommer
Inter-Napoli 1-0, inerzia del match cambiata a favore dei nerazzurri
Match sempre acceso ed equilibrato al di là del vantaggio interista. L'Inter si è detasta dal torpore iniziale e sta rispondendo al Napoli che ha subito psicologicamente l'1-0. Ora sono i nerazzurri a provare a dettare tempi e ritmi di gioco.
Dimarco! L'Inter in vantaggio alla prima occasione!
Nel miglior momento del Napoli Federico Dimarco col sinistro trova la via del vantaggio alla prima occasione pura offensiva. Un colpo perfetto, con l'Inter che recupera palla a centrocampo con Zielinski, che allunga per Thuram che vede Dimarco che scheggia il palo, con un tiro talmente forte e preciso: 1-0 per i padroni di casa
Inter-Napoli 0-0: pressing di Conte, Chivu fatica a leggere il match
Il Napoli pressa a pieno organico cercando di dettare tempi all'Inter con i nerazzurri che ripiegano e faticano a gestire la rabbia agonistica partenopea. Chivu fatica a prendere le misure ai giocatori di Conte che tengono anche molto possesso palla, imponendosi con personalità.
Ritmi alti a San Siro, Inter e Napoli a testa alta
Scontro scudetto sì ma nessun timore reverenziale: Inter e Napoli hanno iniziato ad alti ritmi, affrontandosi senza troppi tatticismi anche se non c'è ancora stata alcuna occasione importante
Inter-Napoli in diretta, inizia la partita
Tutto pronto a San Siro per il big match tra Inter e Napoli, la partita comincerà tra pochi istanti.
Come arriva il Napoli
L'ultima partita ha sollevato grandi polemiche per le decisioni arbitrali e ha fatto perdere due punti al Napoli. Il pareggio contro il Verona non è stato l'antipasto migliore per Conte che ritrova la sua ex squadra e il suo vecchio stadio per un altro scontro diretto che vale tanto nella lotta al titolo. Ha ancora a che fare con diversi infortunati, primo fra tutti Neres, ma gli azzurri non possono permettersi di sbagliare una partita così importante.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
Nel turno infrasettimanale l'Inter ha vinto contro il Parma mantenendo il primo posto in classifica, un segnale importante per dare continuità alla squadra in un periodo cruciale del campionato. Per Chivu il Napoli sarà una grande sfida perché fin qui negli scontri diretti con le altre big non sempre è stato perfetto e ha perso punti preziosi lungo il cammino.
Inter-Napoli, le formazioni ufficiali (da completare)
Di seguito le scelte di Chivu e Conte per Inter-Napoli:
INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. All. Chivu
NAPOLI (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
Dove vedere Inter-Napoli di Serie A in TV e streaming
La partita tra Inter e Napoli andrà in scena a San Siro tra un'ora. Sarà possibile seguire il big match in esclusiva su DAZN, in TV e in diretta streaming tramite i dispositivi supportati o accedendo attraverso il sito web con le proprie credenziali.