Inter-Milan LIVE 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A: che parata di Maignan

La diretta live della partita Inter-Milan per la 12a giornata di Serie A. Il primo derby della stagione targato Chivu contro Allegri, scontro inedito in panchina. In campo i rossoneri recuperano Pulisic e Rabiot, i nerazzurri hanno tutti a disposizione. Diretta TV e in streaming su DAZN.
La prima occasione è dell'Inter, che parata di Maignan
Quarto minuto, l'Inter va vicina al gol con un colpo di testa di Thuram. Maignan compie un mezzo miracolo.
Inter-Milan in diretta, inizia il derby
Tutto pronto a San Siro con Inter e Milan pronti al calcio di inizio. Sarà anche il primo derby che le due società disputano all'interno dello stadio che è recentemente diventato di loro proprietà
Come arriva il Milan di Allegri alla sfida contro l'Inter
Per il Milan il clima di avvicinamento è stato differente rispetto ai nerazzurri: Allegri ha dovuto ricucire un entusiasmo sminuito dai recenti risultati ma ha ritrovato i tanti infortunati che saranno di nuovo a diposizione proprio per il derby. Tra questi, due su tutti: Pulisic e Rabiot due perni della mediana e della trequarti che a inizio stagione avevano già dimostrato di riuscire a fare la differenza in campo agli ordini di Modric.
Come arriva l'Inter al derby col Milan
Da capolista: i nerazzurri hanno condiviso la vetta del campionato durante la pausa per le nazionale, rialzando la testa dopo un avvio difficile (con i due KO consecutivi tra Juve e Udinese). Ma al momento gli scontri diretti li hanno persi: allo Jstadium contro i bianconeri e poi al Maradona contro il Napoli. Unico acuto, all'Olimpico sulla Roma di Gasperini. Per Chivu da allenatore dell'Inter è il primo derby e si ritroverà davanti Allegri: l'ultima volta che accadde, il tecnico nerazzurro era ancora in campo, con i colori interisti. Per la sfida di stasera ritrova tutti i suoi giocatori, dunque con un 3-5-2 al gran completo e la ThuLa in avanti.
Inter-Milan, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte di Cristian Chivu e di Max Allegri in vista del calcio di inizio fissato per le 20:45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disp.: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Cocchi, Alexiou. All. Chivu
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku. All. Allegri.
Dove vedere Inter-Milan di Serie A in TV e streaming
Inter-Milan chiude la domenica sportiva della 12a giornata con un derby che vale la vetta della classifica. Chi non sarà a San Siro ma vorrà vedersi la sfida potrà farlo collegandosi, se abbonato, in esclusiva a DAZN che trasmetterà la diretta a pagamento sia in TV (con una Smart collegata via wireless, cavo o console via internet) sia in streaming (con l'app per i mobile e sulla piattaforma DAZN dal pc).