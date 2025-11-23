Inter-Milan LIVE 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A: che parata di Maignan

Da capolista: i nerazzurri hanno condiviso la vetta del campionato durante la pausa per le nazionale, rialzando la testa dopo un avvio difficile (con i due KO consecutivi tra Juve e Udinese). Ma al momento gli scontri diretti li hanno persi: allo Jstadium contro i bianconeri e poi al Maradona contro il Napoli. Unico acuto, all'Olimpico sulla Roma di Gasperini. Per Chivu da allenatore dell'Inter è il primo derby e si ritroverà davanti Allegri: l'ultima volta che accadde, il tecnico nerazzurro era ancora in campo, con i colori interisti. Per la sfida di stasera ritrova tutti i suoi giocatori, dunque con un 3-5-2 al gran completo e la ThuLa in avanti.