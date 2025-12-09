Inter-Liverpool LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Inter-Liverpool per la 6^ giornata di Champions League. Chivu ripropone Lautaro e Thuram in attacco per tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l'Atletico a Madrid. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.
Inter-Liverpool, le formazioni ufficiali
Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Isak; Ekitike.
Dove vedere Inter-Liverpool di Champions in TV e streaming
Inter-Liverpool sarà trasmessa in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K), 252 (Sky Sport). Per tutti gli abbonati anche la possibilità di assistere a questa partita in streaming sull'app di Sky Go e su NOW. Telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani.