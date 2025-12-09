Champions League
Inter-Liverpool LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Inter-Liverpool di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

9 Dicembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:16
La diretta live della partita Inter-Liverpool per la 6^ giornata di Champions League. Chivu ripropone Lautaro e Thuram in attacco per tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l'Atletico a Madrid. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

20:15

Inter-Liverpool, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Isak; Ekitike.

A cura di Alessio Morra
20:00

Dove vedere Inter-Liverpool di Champions in TV e streaming

Inter-Liverpool sarà trasmessa in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K), 252 (Sky Sport). Per tutti gli abbonati anche la possibilità di assistere a questa partita in streaming sull'app di Sky Go e su NOW. Telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

A cura di Fabrizio Rinelli
Inter
Liverpool
