Inter-Lecce 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: il VAR revoca un rigore all’Inter

Domenica scorsa l'Inter è stata bloccata in casa sul pareggio dal Napoli. La sfida odierna è l'occasione per conservare almeno il vantaggio acquisito in classifica, +3 sul Milan e +4 sul Napoli. La gara coi partenopei ha lasciato scorie: Calhanoglu mancherà per le prossime 5 partite di Serie A oltre a saltare le gare di Champions con Arsenal e Dortmund. A riposo Akanji, Barella e Dimarco. Spazio in attacco a Bonny e/o Pio Esposito.