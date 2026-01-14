Serie A
Live

Inter-Lecce 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: il VAR revoca un rigore all’Inter

La diretta live di Inter-Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

14 Gennaio 2026 19:45
Ultimo agg. 21:19
Immagine

La diretta live della partita Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A. Nerrazzurri in campo senza Calhanoglu (infortunato). Turnover anche in attacco con Bonny e Thuram. Salentini a Milano senza gli squalificati Banda e Gaspar, in attacco Pierotti, Stulic, Sottil. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming sempre su DAZN.

21:19

Thuram di testa tenta di impensierire Falcone ma la palla finisce alta

Immagine

Thuram di testa tenta di impensierire Falcone ma la palla finisce alta. L'attaccante francese su cross di Carlos Augusto salta più alto di tutti ma la palla finisce abbondantemente alta sulla porta difesa da Falcone.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:15

Il VAR annulla il calcio di rigore dell'Inter: toccato prima il pallone

Immagine

Il VAR annulla il calcio di rigore dell'Inter: toccato prima il pallone. Danilo Veiga aveva leggermente sfiorato prima la sfera per poi toccare l'attaccante dell'Inter che cade in area di rigore. Maresca ha annullato la sua decisione iniziale.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:11

Calcio di rigore per l'Inter! Fallo su Bonny

Immagine

Calcio di rigore per l'Inter! Fallo su Bonny da parte di Danilo Veiga. Il difensore sembra toccare prima il pallone e poi la gamba di Bonny.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:05

Thuram ammonito per simulazione: cade in area di rigore e Maresca estrae il giallo

Immagine

Thuram ammonito per simulazione: cade in area di rigore e Maresca estrae il giallo. L'attaccante dell'Inter si tocca col difensore del Lecce e finisce a terra. L'arbitro ritiene che quella del centravanti francese fosse una simulazione meritevole della sanzione. Un giallo forse eccessivo vista l'entità del tocco.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:02

Zielinski ci prova da fuori area ma la palla finisce alta

Immagine

Zielinski ci prova da fuori area ma la palla finisce alta. L'ex Napoli si libera bene col sinistro e cerca la porta ma la palla finisce alta sulla traversa. È di fatto la prima vera occasione degna di nota della partita.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:45

Inter-Lecce in diretta, inizia la partita

Dopo l'esecuzione dell'inno della Serie A ha inizio Inter-Lecce. La arbitra Maresca, con Passeri e Di Gioia assistenti. Manganiello quarto uomo. Al Var ci sono Maggioni e Chiffi.

A cura di Maurizio De Santis
20:30

Come arriva il Lecce alla partita di oggi

La sconfitta subita dal Lecce in casa col Parma è stata pesante in chiave salvezza. E ha lasciato fardelli come le squalifiche di Banda, Ramadani e Gaspar. Di Francesco schiera Tiago Gabriel con Siebert, Coulibaly in mediana e nel tridente offensivo c'è Sottil (con Stulic centravanti).

A cura di Maurizio De Santis
20:15

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

Domenica scorsa l'Inter è stata bloccata in casa sul pareggio dal Napoli. La sfida odierna è l'occasione per conservare almeno il vantaggio acquisito in classifica, +3 sul Milan e +4 sul Napoli. La gara coi partenopei ha lasciato scorie: Calhanoglu mancherà per le prossime 5 partite di Serie A oltre a saltare le gare di Champions con Arsenal e Dortmund. A riposo Akanji, Barella e Dimarco. Spazio in attacco a Bonny e/o Pio Esposito.

A cura di Maurizio De Santis
20:00

Inter-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni scelte da Chivu e Cuesta per il recupero della 16ª giornata di campionato:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco

A cura di Maurizio De Santis
19:45

Dove vedere Inter-Lecce di Serie A in TV e streaming

Inter-Lecce è visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva (solo per abbonati) su DAZN e DAZN 1. Anche la diretta streaming sarà in onda sulla stessa piattaforma. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia con Andrea Stramaccioni al suo fianco per il commento tecnico.

A cura di Maurizio De Santis
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Lecce
Serie A
