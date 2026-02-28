Inter-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Inter-Genoa sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sia su DAZN sia sui canali di SKy sia su NOW. L'emittente satellitare la manderà in onda su Sky Sport 1 (numero 201), Sky Calcio (202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4k (213). La telecronaca è curata da Andrea Marinozzi (con commento tecnico di Andrea Stramaccioni) su DAZN, Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani la raccontano su Sky.