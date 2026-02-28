Serie A
Live

Inter-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Inter-Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

28 Febbraio 2026 19:45
Ultimo agg. 20:02
Immagine

La diretta live della partita Inter-Genoa per la 27ª giornata di Serie A. Nell'Inter non c'è Bastoni (squalificato), al suo posto in difesa c'è Carlos Augusto. Calhanoglu è recuperato ma ci sarà ancora Zielinski a centrocampo. Tra le fila del Grifone, problemi per Norton-Cuffy. In attacco c'è Colombo. Dopo la batosta per l'eliminazione dalla Champions, i nerazzurri hanno la possibilità di tenere blindato il primato in classifica, liguri a San Siro per fare punti salvezza. Diretta TV su DAZN e Sky e in streaming anche su Sky Go e NOW (previo sottoscrizione del pass sport).

20:00

Inter-Genoa, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte di Chivu e De Rossi per le formazioni di Inter e Genoa:

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. All.: Chivu.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi; Colombo, Vitinha. All.: De Rossi.

A cura di Maurizio De Santis
19:45

Dove vedere Inter-Genoa di Serie A in TV e streaming

Inter-Genoa sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sia su DAZN sia sui canali di SKy sia su NOW. L'emittente satellitare la manderà in onda su Sky Sport 1 (numero 201), Sky Calcio (202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4k (213). La telecronaca è curata da Andrea Marinozzi (con commento tecnico di Andrea Stramaccioni) su DAZN, Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani la raccontano su Sky.

Serie A
