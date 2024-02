Inter-Atletico Madrid in diretta LIVE: dove vedere la partita di Champions in TV e streaming

Inter-Atletico Madrid è una partita degli ottavi di andata della Champions League 2023-2024. L'incontro si disputerà a San Siro e prenderà il via alle ore 21. Diretta TV in chiaro su Canale 5, ma anche su Sky e in streaming con Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. La gara di ritorno si terrà mercoledì 13 marzo. Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid:

Inter (3-5-2) – Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi.

Atletico Madrid (3-5-2) – Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Llorente, Griezmann. All.: Simeone.

0

28 minuti fa 19:01 Le probabili formazioni di Inzaghi e Simeone Inter (3-5-2) – Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi. Atletico Madrid (3-5-2) – Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Llorente, Griezmann. All.: Simeone. A cura di Alessio Morra 29 minuti fa 19:00 Dove vedere Inter-Atletico Madrid di Champions League in chiaro in TV e streaming La partita tra l'Inter e Atletico Madrid valida per gli ottavi di andata di Champions 2023-2024 si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky. Lo streaming è possibile con Sky Go, NOW e Mediaset Infinity. A cura di Alessio Morra