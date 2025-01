Inter-Atalanta LIVE, la diretta della partita di Supercoppa italiana: Inzaghi e Gasperini a caccia della finale a Riyad

Inter e Atalanta si sfidano questa sera alle 20:00 per la prima semifinale della Supercoppa Italia 2024. I nerazzurri di Inzaghi, campioni in carica, dovranno difendere il titolo conquistato un anno fa sempre a Riyad, in Arabia Saudita. Domani in campo Juventus e Milan. Le vincenti delle due semifinali si sfideranno nella finale in programma lunedì 6 gennaio. Simone Inzaghi conferma gli undici della vigilia, per Gasperini in avanti c'è Lookman: le quote danno favoriti i campioni d'Italia di misura, prevedendo un match apertissimo ad ogni risultato. Diretta TV su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it

19:50 Inter-Atalanta in diretta, inizia la partita Tutto pronto a Riad per godersi la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana 2024, il primo trofeo in palio per questa stagione. Di fronte l'Inter campione d'Italia contro la finalista dell'ultima Coppa Italia, l'Atalanta attuale capoclassifica in campionato. La gara inizia alle 20:00 italiane, fra 10 minuti. A cura di Alessio Pediglieri 19:45 Inter-Atalanta in chiaro: il canale della partita La partita verrà trasmessa in esclusiva in chiaro da Canale 5 in TV. Sullo stesso canale andrà in onda poi un ampio post gara con interventi dallo studio, analisi dei momenti più importanti e le dichiarazioni dei protagonisti. Prima della semifinale tra Inter e Atalanta ci sarà un ricco pre gara che sarà trasmesso in TV da Italia 1. Il tutto in contemporanea anche in streaming su Infinity o su sportmediaset.it A cura di Alessio Pediglieri 19:30 Cosa succede in caso di parità tra Inter e Atalanta La Supercoppa Italiana 2024 prevede un format oramai consolidato con le Final Four a 4 partecipanti: due semifinali e una finalissima per aggiudicarsi il titolo. Tutte e tre le partite però non prevedono supplementari in caso di parità al 90′. Si andrà direttamente ai calcio di rigore per decidere quale squadra delle due sarà la vincente. A cura di Alessio Pediglieri 19:24 Quanto vale vincere la semifinale di Supercoppa italiana: 3,4 milioni di euro Inter e Atalanta stasera a Riad non si giocano solo il risultato sportivo della finale di Supercoppa italiana, ma – così come Milan e Juventus domani – anche una bella somma, ovvero la differenza tra il premio che spetta alle squadre sconfitte nelle due semifinali (1,6 milioni a testa) e la cifra che va alla finalista battuta (5 milioni): si tratta dunque di 3,4 milioni di euro. A cura di Paolo Fiorenza 19:15 Quando si gioca la finale della Supercoppa Italiana Oggi incomincia la Supercoppa Italiana 2024 con la prima delle due semifinali: Inter-Atalanta di scena alle 20:00. Poi domani 3 gennaio, scendono in campo Juventus e Milan allo stesso orario. Le due vincenti si sfideranno per la finalissima in programma sempre a Riad in Arabia Saudita, sempre nella medesima cornice dell’Al-Awwal Park. La gara che metterà in palio il trofeo si giocherà il 6 gennaio alle 20:00 italiane. A cura di Alessio Pediglieri 19:05 Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Zaniolo. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A cura di Fabrizio Rinelli 19:00 Domani in campo Juve-Milan per la seconda semifinale Dopo la partita di questa sera tra Inter e Atalanta, domani, venerdì 3 gennaio 2025 andrà in scena nella medesima cornice di Riad, la seconda semifinale. Di fronte i vincitori dell'ultima Coppa Italia, la Juventus di Thiago Motta contro il Milan, giunto secondo in campionato. Stesso orario: alle 20:00 italiane. A cura di Alessio Pediglieri 18:47 Perchè la Supercoppa Italia si gioca in Arabia Ancora una volta la Supercoppa Italiana si disputa in terra straniera, più precisamente in Arabia Saudita. Il tutto è frutto di un accordo che la Lega Calcio ha stipulato nel lontano 2018. Poi il Covid ha prolungato le edizioni fino ad oggi, impedendo per due anni di giocare all’estero, con le finali in Italia. La formula è oramai quella classica della Finale Four, a 4 partecipanti e il montepremi complessivo è di 24 milioni, 8 vanno alla vincitrice del trofeo. A cura di Alessio Pediglieri 18:46 Inter-Atalanta in campo alle 20:00 Tutto pronto a Riad per la sfida tra Inter e Atalanta. Si tratta della prima delle due semifinali di Final Four di Supercoppa Italiana. Si gioca ancora in Arabia Saudita, a Riad con fischio d'inizio fissato per le 20:00 italiane. A cura di Alessio Pediglieri 18:45 Supercoppa Italiana, dove vedere Inter-Atalanta in TV e streaming Questa prima semifinale, tra Inter e Atalanta così come tutte le altre partite della Supercoppa Italiana, sarà trasmessa in chiaro e visibile a tutti. In Televisione l'appuntamento è su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Massimo Paganin. Un ampio prepartita verrà trasmesso però su Italia 1, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco. Il postpartita seguirà invece la gara sullo stesso canale: Canale 5. In studio Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco. Per lo streaming, dirette sia sul portale Infinity, sia sul sito sportmediaset.it A cura di Alessio Pediglieri