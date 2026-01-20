Champions League
Inter-Arsenal 1-2, risultato in diretta della partita di Champions League: Gabriel Jesus doppietta, Sucic per i nerazzurri

La diretta live di Inter-Arsenal di SChampions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

20 Gennaio 2026 20:00
Ultimo agg. 21:33
La diretta live della partita Inter-Arsenal per la 7a giornata della prima fase di Champions League: 1-1, (Gabriel Jesus, Sucic). Big match decisivo per i nerazzurri che ripartono con la ThuLa alla caccia delle prime otto posizioni contro la formazione più forte del momento in Europa. Diretta TV e in streaming su Sky e su SkyGo.

21:33

Raddoppio dell'Arsenal, ancora Gabriel Jesus a segno

In acrobazia, sotto la traversa di Sommer Gabriel Jesus trova  la via del gol e la doppietta personale approfittando di una amnesia difensiva nerazzurra che si ritrova ferma sulla propria linea di porta, incapace di rispondere. 2-1 per l'Arsenal sugli sviluppi di un corner.

A cura di Alessio Pediglieri
21:29

L'Inter si divora il vantaggio in contropiede

Lautaro Martinez recupera un'ottima palla e l'Inter esce in contropiede con Sucic e Thuram: occasione d'oro che però viene sprecata con l'Inter non riesce a gestire il vantaggio numerico. Partita apertissima che resta ancorata sull'1-1

A cura di Alessio Pediglieri
21:21

Pareggio Inter! Ci pensa Susic: 1-1 a San Siro contro l'Arsenal

Il forcing nerazzurro trova la sua finalizzazione massima nel pareggio: arriva grazie ad un tiro di Sucic che trova un pallone al limite e lo calcia nel "sette" in modo imparabile. 1-1 a San Siro pe una gara apertissima

A cura di Alessio Pediglieri
21:18

Pressione Inter, ma l'Arsenal amministra

Inter che prova a reagire immediatamente alla rete a freddo da parte dell'Arsenal. I nerazzurri aumentano i giri ma gli inglesi restano ordinati anche in difesa senza mai soffrire realmente

A cura di Alessio Pediglieri
21:12

Gabriel Jesus alla prima occasione porta in vantaggio l'Arsenal

Azione bellissima degli inglesi in area di rigore nerazzurra con una serie di passaggi nello stretto che hanno messo in ginocchio i giocatori di Chivu che dopo solo 10 minuti di gioco si ritrovano sotto di un gol

A cura di Alessio Pediglieri
21:00

Inter-Arsenal, inizia la partita a San Siro

San Siro sold out per quest'ultimo appuntamento interno di prima fase di Champions League, in un big match che vede l'Inter affrontare la più forte avversaria del momento in Europa

A cura di Alessio Pediglieri
20:30

Come arriva l'Arsenal contro l'Inter in Champions League

L'Arsenal di Arteta arriva nelle migliori condizioni psicofisiche. Imbattuta in Premier e capolista in Inghilterra, imbattuta in Champions League e leader in Europa, la formazione londinese è al momento la più forte in circolazione. Dovesse riuscire a fare punti anche a San Siro, l'accesso diretto agli ottavi diventerebbe solamente un pro forma.

A cura di Alessio Pediglieri
20:15

Come arriva l'Inter alla partita contro l'Arsenal

L'Inter arriva da due sconfitte consecutive in Europa che l'hanno penalizzata oltremodo sul fronte della classifica. Sia contro il Liverpool e che contro l'Atletico Madrid i nerazzurri meritavano qualcosa di più nel risultato anche a fronte di due partite giocate alla pari. Eppure ora la situazione si è fatta delicata: dopo le 4 vittorie iniziali, con l'Arsenal serve tornare a fare punti, in vista dell'ultimo impegno, in trasferta a Dortmund.

A cura di Alessio Pediglieri
20:08

Le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal: Chivu con la ThuLa, Gyökeres in panchina

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
In panchina: J. Martinez, Taho, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.
In panchina: Kepa, Setford, Gabriel, White, Nørgaard, Rice, Ødegaard, Nwaneri, Martinelli, Madueke, Gyökeres, Havertz.

A cura di Alessio Pediglieri
20:00

Dove vedere Inter-Arsenal di Champions League in TV e streaming

Inter-Arsenal è una gara di Champions League che si gioca a San Siro a partire dalle 21:00. Si vedrà in diretta TV e in streaming grazie al servizio offerto da Sky in esclusiva sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e sull'app SkyGo oltre che attraverso Now e l'on demand. Sempre in modalità criptata e a pagamento.

A cura di Alessio Pediglieri
Champions League
