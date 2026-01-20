Inter-Arsenal 1-2, risultato in diretta della partita di Champions League: Gabriel Jesus doppietta, Sucic per i nerazzurri

La diretta live della partita Inter-Arsenal per la 7a giornata della prima fase di Champions League: 1-1, (Gabriel Jesus, Sucic). Big match decisivo per i nerazzurri che ripartono con la ThuLa alla caccia delle prime otto posizioni contro la formazione più forte del momento in Europa. Diretta TV e in streaming su Sky e su SkyGo.
Raddoppio dell'Arsenal, ancora Gabriel Jesus a segno
In acrobazia, sotto la traversa di Sommer Gabriel Jesus trova la via del gol e la doppietta personale approfittando di una amnesia difensiva nerazzurra che si ritrova ferma sulla propria linea di porta, incapace di rispondere. 2-1 per l'Arsenal sugli sviluppi di un corner.
L'Inter si divora il vantaggio in contropiede
Lautaro Martinez recupera un'ottima palla e l'Inter esce in contropiede con Sucic e Thuram: occasione d'oro che però viene sprecata con l'Inter non riesce a gestire il vantaggio numerico. Partita apertissima che resta ancorata sull'1-1
Pareggio Inter! Ci pensa Susic: 1-1 a San Siro contro l'Arsenal
Il forcing nerazzurro trova la sua finalizzazione massima nel pareggio: arriva grazie ad un tiro di Sucic che trova un pallone al limite e lo calcia nel "sette" in modo imparabile. 1-1 a San Siro pe una gara apertissima
Pressione Inter, ma l'Arsenal amministra
Inter che prova a reagire immediatamente alla rete a freddo da parte dell'Arsenal. I nerazzurri aumentano i giri ma gli inglesi restano ordinati anche in difesa senza mai soffrire realmente
Gabriel Jesus alla prima occasione porta in vantaggio l'Arsenal
Azione bellissima degli inglesi in area di rigore nerazzurra con una serie di passaggi nello stretto che hanno messo in ginocchio i giocatori di Chivu che dopo solo 10 minuti di gioco si ritrovano sotto di un gol
Inter-Arsenal, inizia la partita a San Siro
San Siro sold out per quest'ultimo appuntamento interno di prima fase di Champions League, in un big match che vede l'Inter affrontare la più forte avversaria del momento in Europa
Come arriva l'Arsenal contro l'Inter in Champions League
L'Arsenal di Arteta arriva nelle migliori condizioni psicofisiche. Imbattuta in Premier e capolista in Inghilterra, imbattuta in Champions League e leader in Europa, la formazione londinese è al momento la più forte in circolazione. Dovesse riuscire a fare punti anche a San Siro, l'accesso diretto agli ottavi diventerebbe solamente un pro forma.
Come arriva l'Inter alla partita contro l'Arsenal
L'Inter arriva da due sconfitte consecutive in Europa che l'hanno penalizzata oltremodo sul fronte della classifica. Sia contro il Liverpool e che contro l'Atletico Madrid i nerazzurri meritavano qualcosa di più nel risultato anche a fronte di due partite giocate alla pari. Eppure ora la situazione si è fatta delicata: dopo le 4 vittorie iniziali, con l'Arsenal serve tornare a fare punti, in vista dell'ultimo impegno, in trasferta a Dortmund.
Le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal: Chivu con la ThuLa, Gyökeres in panchina
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
In panchina: J. Martinez, Taho, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.
In panchina: Kepa, Setford, Gabriel, White, Nørgaard, Rice, Ødegaard, Nwaneri, Martinelli, Madueke, Gyökeres, Havertz.
Dove vedere Inter-Arsenal di Champions League in TV e streaming
Inter-Arsenal è una gara di Champions League che si gioca a San Siro a partire dalle 21:00. Si vedrà in diretta TV e in streaming grazie al servizio offerto da Sky in esclusiva sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e sull'app SkyGo oltre che attraverso Now e l'on demand. Sempre in modalità criptata e a pagamento.