Formula 1 oggi, orari TV del GP Olanda su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, terza fila per le Ferrari

La diretta della gara del GP Olanda di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Piastri e Norris per il podio, Leclerc e Hamilton chiudono al sesto e settimo posto.

31 Agosto 2025 7:00
Ultimo agg. 7:02
La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio d'Olanda. Piastri in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Verstappen dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 18:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

07:00

Formula 1, oggi il GP Olanda: orari TV8 e Sky di diretta e differita

Oggi è il giorno del GP Olanda: la gara si potrà seguire a partire dalle ore 15:00 su Sky per tutti quelli che possiedono l'abbonamento. Sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 ma in differita a partire dalle ore 16:30 con il pre-gara, mentre la gara verrà trasmessa alle 18:00.

A cura di Ada Cotugno
