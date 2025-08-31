Formula 1 oggi, orari TV del GP Olanda su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, terza fila per le Ferrari

La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio d'Olanda. Piastri in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Verstappen dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 18:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi