Formula 1 oggi, orari TV del GP Brasile su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc terzo

La gara della Formula 1 di oggi a Interlagos è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP del Brasile in diretta sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e con il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi.

La corsa F1 di oggi sul circuito di Interlagos inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 20:30 (pre-gara dalle 20:00), dallo stesso orario sarà possibile vedere la gara del GP del Brasile anche in streaming gratis su tv8.it.