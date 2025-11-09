Formula 1 oggi, orari TV del GP Brasile su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc terzo

La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio del Brasile: la gara in tempo reale con Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Kimi Antonelli e Leclerc dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 18:00, diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la gara F1 in chiaro in differita su TV8 alle 20:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro dal circuito Jose Carlos Pace di Interlagos a San Paolo e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi ad Interlagos
1ª fila: Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)
2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)
3ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), George Russell (Mercedes)
4ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Ollie Bearman (Haas)
5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)
6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)
7ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin)
8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Max Verstappen (Red Bull)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine)
10ª fila: Yuki Tsunoda (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)
Dove vedere il GP Brasile di Formula 1 in TV e streaming
La gara della Formula 1 di oggi a Interlagos è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP del Brasile in diretta sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e con il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi.
La corsa F1 di oggi sul circuito di Interlagos inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 20:30 (pre-gara dalle 20:00), dallo stesso orario sarà possibile vedere la gara del GP del Brasile anche in streaming gratis su tv8.it.
Formula 1, oggi il GP Brasile: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito di Interlagos a San Paolo è in programma la ventunesima gara del Mondiale di Formula 1 2025. La partenza del GP del Brasile è fissata alle ore 18:00 (ora italiana). Il ventunesimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
La gara del GP del Brasile di Formula 1 inizia alle 18:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Interlagos per affrontare i 71 giri della ventunesima corsa del Mondiale 2025. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 16:30 sarà possibile seguire il pre-gara. La differita su TV8 inizierà invece alle ore 20:30.