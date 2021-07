Formula 1 in diretta, GP Gran Bretagna a Silverstone: orario gara e canale TV

Oggi alle ore 16 la partenza del GP della Gran Bretagna a Silverstone, decima gara del Mondiale di Formula 1 2021: in pole c'è Max Verstappen reduce dalla vittoria nella Qualifica Sprint Race. Dietro di lui il rivale per il titolo iridato Lewis Hamilton. Parte quarta la prima Ferrari con Charles Leclerc che va a caccia del suo primo podio stagionale, mentre Carlos Sainz tenta la rimonta partendo dalla decima posizione della griglia di partenza dopo la penalità inflitta a George Russell dopo la qualifica veloce. Diretta TV alle 16 su Sky e differita in chiaro su TV8 dalle 19. Su Fanpage.it la Formula 1 in diretta giro per giro in tempo reale.

