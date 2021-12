Formula 1 diretta GP Arabia Saudita a Jeddah: orario gara e canale TV, è duello Verstappen-Hamilton

Oggi alle ore 18.30 c'è la partenza del Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah. Hamilton partirà dalla pole position, in prima fila anche Bottas, poi Verstappen che ha commesso un errore nelle ultime fasi delle Qualifiche. Quarto Leclerc. Fuori dalla top ten Carlos Sainz. Diretta TV alle 18.30 su Sky e differita in chiaro su TV8 dalle 19.25. Su Fanpage.it la Formula 1 in diretta giro per giro in tempo reale.

