Fiorentina-Roma 1-2, risultato in diretta della partita di Serie A: Cristante ribalta il risultato

Malmessa in classifica e reduce da un avvio di stagione difficile. È così che arriva la Fiorentina alla partita contro la Roma. La squadra di Pioli ha raccolto 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte) in 5 giornate ed è a +1 sulla zona retrocessione. Battere la Roma è di vitale importanza per dare una svolta alla classifica e al campionato.