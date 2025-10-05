Fiorentina-Roma 1-2, risultato in diretta della partita di Serie A: Cristante ribalta il risultato

La diretta live della partita Fiorentina-Roma per la sesta giornata di Serie A. Risultato sull'1-2, Kean in contropiede sigla il momentaneo vantaggio. Immediata la risposta dei giallorossi con una bellissima conclusione di Soulé. Poco dopo colpisce Cristante (1° gol stagionale), che ribalta il match. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming su DAZN.
Cristante ribalta la Fiorentina: 1-2, Roma in vantaggio
Roma, rimonta e sorpasso con Cristante. Al 30° del primo tempo giallorossi in vantaggio su spunto del centrocampista da calcio d'angolo: taglio sul primo palo, colpo di tesa in torsione e palla che va nell'angolino.
Soulé, che colpo! La Roma trova subito il pareggio
Minuto numero 21. Ci pensa Soulé a siglare il pareggio immediato dalla Roma a Firenze. Bello lo sviluppo dell'azione: tocco di Dovbyk, il compagno con un sinistro a giro piazza la palla sotto all'incrocio alla destra di De Gea.
Kean buca le mani a Svilar, Fiorentina in vantaggio
Moise Kean approfitta di un pasticcio tra Mancini e Celik in contropiede, porta a spasso Ndicka poi, da buona posizione, fa gol e sblocca il match con la Roma. Conclusione precisa e potente che non lascia scampo a Svilar.
Cristante ammonito dopo 3 minuti di gioco
Tre minuti di gioco e arriva il primo cartellino giallo della partita. Dodo parte da destra e si accentra puntando l'area. Cristante non ci pensa due volte e commette fallo, per l'arbitro è intervento da ammonizione.
Fiorentina-Roma in diretta, inizia la partita
Inizia Fiorentina-Roma, a fischiare è l'arbitro Andrea Colombo, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Moro. Il Quarto Uomo è Massimi, mentre VAR e AVAR sono rispettivamente Chiffi e Gariglio.
Come arriva la Roma alla gara di oggi
La Roma di Gasperini è prima in classifica assieme al Napoli e al Milan. Quattro vittorie e una sconfitta la tengono aggrappata al terzetto di testa e Firenze offre ai giallorossi l'opportunità di consolidarsi lassù, tra vetta e piena zona Champions. Al Franchi torna a disposizione Dybala, è la sfida migliore per riscattare il ko di Europa League col Lille subito anche per quel rigore sbagliato tre volte.
Come arriva la Fiorentina alla gara di oggi
Malmessa in classifica e reduce da un avvio di stagione difficile. È così che arriva la Fiorentina alla partita contro la Roma. La squadra di Pioli ha raccolto 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte) in 5 giornate ed è a +1 sulla zona retrocessione. Battere la Roma è di vitale importanza per dare una svolta alla classifica e al campionato.
Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali
Le scelte di Pioli e di Gasperini per Fiorentina-Roma, di seguito le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. All. Pioli
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi, Dovbyk. All. Gasperini
Dove vedere Fiorentina-Roma di Serie A in TV e streaming
Fiorentina-Roma è visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati anche in streaming su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con Emanuele Giaccherini al suo fianco per il commento tecnico.