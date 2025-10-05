Serie A
video suggerito
Live

Fiorentina-Roma 1-2, risultato in diretta della partita di Serie A: Cristante ribalta il risultato

La diretta live di Fiorentina-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
5 Ottobre 2025 14:00
Ultimo agg. 15:34
0 CONDIVISIONI

La diretta live della partita Fiorentina-Roma per la sesta giornata di Serie A. Risultato sull'1-2, Kean in contropiede sigla il momentaneo vantaggio. Immediata la risposta dei giallorossi con una bellissima conclusione di Soulé. Poco dopo colpisce Cristante (1° gol stagionale), che ribalta il match. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming su DAZN.

Immagine
15:34

Cristante ribalta la Fiorentina: 1-2, Roma in vantaggio

Roma, rimonta e sorpasso con Cristante. Al 30° del primo tempo giallorossi in vantaggio su spunto del centrocampista da calcio d'angolo: taglio sul primo palo, colpo di tesa in torsione e palla che va nell'angolino.

A cura di Maurizio De Santis
15:24

Soulé, che colpo! La Roma trova subito il pareggio

Minuto numero 21. Ci pensa Soulé a siglare il pareggio immediato dalla Roma a Firenze. Bello lo sviluppo dell'azione: tocco di Dovbyk, il compagno con un sinistro a giro piazza la palla sotto all'incrocio alla destra di De Gea.

A cura di Maurizio De Santis
15:16

Kean buca le mani a Svilar, Fiorentina in vantaggio

Moise Kean approfitta di un pasticcio tra Mancini e Celik in contropiede, porta a spasso Ndicka poi, da buona posizione, fa gol e sblocca il match con la Roma. Conclusione precisa e potente che non lascia scampo a Svilar.

A cura di Maurizio De Santis
15:08

Cristante ammonito dopo 3 minuti di gioco

Tre minuti di gioco e arriva il primo cartellino giallo della partita. Dodo parte da destra e si accentra puntando l'area. Cristante non ci pensa due volte e commette fallo, per l'arbitro è intervento da ammonizione.

A cura di Maurizio De Santis
15:00

Fiorentina-Roma in diretta, inizia la partita

Inizia Fiorentina-Roma, a fischiare è l'arbitro Andrea Colombo, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Moro. Il Quarto Uomo è Massimi, mentre VAR e AVAR sono rispettivamente Chiffi e Gariglio.

A cura di Maurizio De Santis
14:45

Come arriva la Roma alla gara di oggi

La Roma di Gasperini è prima in classifica assieme al Napoli e al Milan. Quattro vittorie e una sconfitta la tengono aggrappata al terzetto di testa e Firenze offre ai giallorossi l'opportunità di consolidarsi lassù, tra vetta e piena zona Champions. Al Franchi torna a disposizione Dybala, è la sfida migliore per riscattare il ko di Europa League col Lille subito anche per quel rigore sbagliato tre volte.

A cura di Maurizio De Santis
14:30

Come arriva la Fiorentina alla gara di oggi

Malmessa in classifica e reduce da un avvio di stagione difficile. È così che arriva la Fiorentina alla partita contro la Roma. La squadra di Pioli ha raccolto 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte) in 5 giornate ed è a +1 sulla zona retrocessione. Battere la Roma è di vitale importanza per dare una svolta alla classifica e al campionato.

A cura di Maurizio De Santis
14:15

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali

Le scelte di Pioli e di Gasperini per Fiorentina-Roma, di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi, Dovbyk. All. Gasperini

A cura di Maurizio De Santis
14:00

Dove vedere Fiorentina-Roma di Serie A in TV e streaming

Fiorentina-Roma è visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati anche in streaming su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con Emanuele Giaccherini al suo fianco per il commento tecnico.

A cura di Maurizio De Santis
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Fiorentina
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views