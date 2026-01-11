Fiorentina-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri con Fullkrug dal 1′

Il Milan arriva alla partita contro la Fiorentina consapevole di doversi prendere nuovamente i tre punti dopo l'inaspettato pareggio casalingo contro il Genoa di De Rossi. I rossoneri restano agganciati alla vetta e al momento, con una gara in meno come Inter e Napoli, sono a -3 punti dai nerazzurri in testa e a +1 dal Napoli che è terzo. Allegri potrebbe puntare ancora sull'attacco formato da Leao e Pulisic e può contare di nuovo anche su Nkunku che è recuperato dopo il piccolo infortunio alla caviglia.