Fiorentina-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri con Fullkrug dal 1′

La diretta live della partita Fiorentina-Milan per la 20a giornata di Serie A. Allegri con Fullkrug dal 1′. Diretta TV e streaming su DAZN.
Pongracic si ritrova davanti alla porta ma De Winter lo anticipa. Tutto nasce dal recupero palla di Gudmundsson che strappa palla a un ingenuo Fullkgrug e poi serve l'accorrente difensore a sinistra che però viene anticipato da De Winter sul più bello.
Gudmundsson agita la difesa del Milan ma Maignan fa buona guardia. L'esterno ex Genoa da sinistra tenta di servire al centro Kean ma Maignan in presa bassa riesce a bloccare la sfera.
Gosens ci prova subito da fuori area ma la palla finisce alta. Fiorentina d'assalto in questi primi minuti di gioco con l'ex esterno di Atalanta e Inter che prova subito a impensierire Maignan ma senza trovare la rete.
Fiorentina-Milan in diretta, è iniziata la partita del Franchi.
Come arriva il Milan a Firenze
Il Milan arriva alla partita contro la Fiorentina consapevole di doversi prendere nuovamente i tre punti dopo l'inaspettato pareggio casalingo contro il Genoa di De Rossi. I rossoneri restano agganciati alla vetta e al momento, con una gara in meno come Inter e Napoli, sono a -3 punti dai nerazzurri in testa e a +1 dal Napoli che è terzo. Allegri potrebbe puntare ancora sull'attacco formato da Leao e Pulisic e può contare di nuovo anche su Nkunku che è recuperato dopo il piccolo infortunio alla caviglia.
Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi
La Fiorentina arriva a questa partita dopo aver accumulato 4 punti nelle ultime due partite consecutive di campionato. La viola infatti aveva vinto la sua prima partita del 2026 al Franchi contro la Cremonese per 1-0 grazie al gol di Kean nel finale e poi ha pareggiato 2-2 all'Olimpico in casa della Lazio pochi giorni fa con non poche polemiche. La situazione di classifica resta difficile ma la viola sta cercando di uscire dalla pericolosissima zona retrocessione.
Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri.
Dove vedere Fiorentina-Milan di Serie A in TV e streaming
Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta tv sull'app di DAZN. Accedendo all'app della piattaforma, si potrà seguire il confronto su Smart TV o su TV tradizionali (sfruttando appositi adattatori). Per gli abbonati a ‘Zona DAZN' la partita sarà disponibile anche al canale 214. La partita del Franchi sarà disponibile in streaming sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smarphone e tablet. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini.