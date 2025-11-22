Serie A
Fiorentina-Juventus 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Fiorentina-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

22 Novembre 2025 17:00
Ultimo agg. 18:05
La diretta live della partita Fiorentina-Juventus per la 12ª giornata di Serie A: 0-0. Vanoli all'esordio casalingo sulla panchina della Fiorentina recupera Kean. Spalletti cambia modulo e torna al Franchi tre anni dopo il dissidio con alcuni tifosi. In avanti c'è il grande ex Vlahovic. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN. La partita potrà vedersi anche in chiaro.

18:00

Fiorentina-Juventus in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Inizia la partita della 12ª giornata tra Fiorentina e Juventus.

A cura di Alessio Morra
17:45

Come arriva la Juventus

La Juventus ha cambiato allenatore meno di un mese fa. I bianconeri con Spalletti non hanno mai perso. Una vittoria all'esordio e due pareggi. Spalletti vuole allungare la sua utile e vuole soprattutto ottenere i tre punti.

A cura di Alessio Morra
17:30

Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi

La Fiorentina è una delle due squadre di Serie A a non aver vinto nemmeno una partita di campionato, l'altra è il Verona. I viola sono ultimi in classifica e quindi va da sé che la Fiorentina non arriva benissimo, ma ha cambiato allenatore e stasera c'è Vanoli in panchina, che ha pareggiato 2-2 all'esordio contro il Genoa.

A cura di Alessio Morra
17:15

Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte dei due allenatori, Vanoli e Spalletti:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.

A cura di Alessio Morra
17:00

Dove vedere Fiorentina-Juventus di Serie A in TV e streaming

La partita della 12ª giornata di Serie A tra la Fiorentina e la Juventus si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro. Questa è infatti una delle cinque partite del campionato, la seconda in realtà, che DAZN manda in onda la partita anche gratuitamente. Per farlo serve effettuare una procedura. Dunque sfida visibile su DAZN in TV o streaming, ma per tutti tecnicamente.

A cura di Alessio Morra
