Fiorentina-Juventus 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Fiorentina-Juventus per la 12ª giornata di Serie A: 0-0. Vanoli all'esordio casalingo sulla panchina della Fiorentina recupera Kean. Spalletti cambia modulo e torna al Franchi tre anni dopo il dissidio con alcuni tifosi. In avanti c'è il grande ex Vlahovic. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN. La partita potrà vedersi anche in chiaro.
Fiorentina-Juventus in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Inizia la partita della 12ª giornata tra Fiorentina e Juventus.
Come arriva la Juventus
La Juventus ha cambiato allenatore meno di un mese fa. I bianconeri con Spalletti non hanno mai perso. Una vittoria all'esordio e due pareggi. Spalletti vuole allungare la sua utile e vuole soprattutto ottenere i tre punti.
Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi
La Fiorentina è una delle due squadre di Serie A a non aver vinto nemmeno una partita di campionato, l'altra è il Verona. I viola sono ultimi in classifica e quindi va da sé che la Fiorentina non arriva benissimo, ma ha cambiato allenatore e stasera c'è Vanoli in panchina, che ha pareggiato 2-2 all'esordio contro il Genoa.
Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte dei due allenatori, Vanoli e Spalletti:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.
Dove vedere Fiorentina-Juventus di Serie A in TV e streaming
La partita della 12ª giornata di Serie A tra la Fiorentina e la Juventus si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro. Questa è infatti una delle cinque partite del campionato, la seconda in realtà, che DAZN manda in onda la partita anche gratuitamente. Per farlo serve effettuare una procedura. Dunque sfida visibile su DAZN in TV o streaming, ma per tutti tecnicamente.