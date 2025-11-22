Fiorentina-Juventus 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A

La Fiorentina è una delle due squadre di Serie A a non aver vinto nemmeno una partita di campionato, l'altra è il Verona. I viola sono ultimi in classifica e quindi va da sé che la Fiorentina non arriva benissimo, ma ha cambiato allenatore e stasera c'è Vanoli in panchina, che ha pareggiato 2-2 all'esordio contro il Genoa.