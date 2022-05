Festa Roma oggi al Circo Massimo sul pullman scoperto: percorso, orario e programma della sfilata

La Roma battendo 1-0 il Feyenoord ha vinto la prima edizione della Conference League. La squadra giallorossa è diventata la prima squadra italiana a trionfare nelle coppe europee dal 2010, quando vinse l'Inter allenata da Mourinho. Il portoghese è il simbolo della squadra, mentre Zaniolo è stato l'uomo decisivo con il gol nella finale di Tirana. La società giallorossa è tornata a vincere in Europa dopo oltre sessant'anni ed ha conquistato il primo trofeo dal 2008, all'epoca vinse la Coppa Italia.

Il popolo romanista ha iniziato subito i festeggiamenti. Non appena è terminata la partita, il terreno di gioco dell'Olimpico è stato invaso, ma anche in tutti i quartieri della città ci sono state tante feste fino a tarda notte. Si può dire che la festa sta continuando quasi ininterrottamente. Quando la Roma è tornata in Italia ha trovato decine di migliaia di persone ad attendere i campioni nell'aeroporto di Fiumicino, ed erano le 4.30 del mattino. Mourinho e i suoi si sono diretti a Trigoria dove hanno trovato sempre migliaia di tifosi che con cori, fuochi d'artificio e bandiere hanno accolto i calciatori.

E oggi ci sarà un'altra grande festa. Il bagno di folla è assicurato. Nella tarda mattinata è stato reso noto il percorso ufficiale. La Roma girerà per le strade della Capitale con un bus scoperto e mostrerà ai propri tifosi il trofeo vinto. Comune e Prefettura si erano già organizzate per questa eventualità. L’itinerario prevede che il bus scoperto parta alle ore 16:30 da via Terme di Caracalla e giungerà fino al Circo Massimo, che da sempre è un punto di ritrovo dei festeggiamenti della squadra giallorosso. Il bus scoperto transiterà anche nei pressi del Colosseo. Considerato che i festeggiamenti inizieranno a metà pomeriggio è probabile che si prosegua fino alla tarda serata o potrebbero durare fino a notte.