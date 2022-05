Traffico già paralizzato in tutto il centro: il pullman della Roma parte per il Circo Massimo Traffico paralizzato a Roma nella zona del Circo Massimo, dove sfilerà il pullman scoperto della Roma, che ieri ha vinto la Conference League.

A cura di Enrico Tata

Il centro di Roma è già completamente paralizzato e tantissimi tifosi stanno ancora tentando di arrivare al Circo Massimo, dove sfilerà il pullman scoperto con i giocatori della Roma. Bloccato viale Aventino e il Lungotevere, anche per via delle chiusure alle Terme di Caracalla e alle vie che delimitano il Circo Massimo.

Il pullman della squadra giallorossa è partito da via dell'Arcadia, zona Tor Marancia, percorrerà via Cristoforo Colombo, sfilerà per le Terme di Caracalla e poi dovrebbe fare un giro completo del Circo Massimo. I giocatori sono partiti a bordo del mezzo scoperto (seguito da altri due identici con tutto lo staff tecnico e la società) alle 16.30 e l'evento dovrebbe concludersi intorno alle 20.30.

Al Circo Massimo migliaia di persone attendono il pullman con la coppa

Il pullman della Roma sta per imboccare via delle Terme di Caracalla (ore 17) per poi arrivare al Circo Massimo. Migliaia di tifosi hanno riempito già il prato con bandiere, striscioni e fumogeni. Tantissimi, come detto, i supporter romanisti che stanno cercando ancora di raggiungere il Circo Massimo.

Leggi anche Costringe la paziente a svendergli un appartamento in centro a Roma: psichiatra a giudizio

"E' stata una straordinaria emozione, una vittoria importante per la squadra, per i tifosi ma anche per tutta la città. E' stato bello essere a Tirana con il sindaco di Tirana, con i nostri tifosi, con il sindaco di Rotterdam in una competizione che esalta i valori dello sport e che ci riempie di grande orgoglio. Oggi ci sarà una bella festa, il pullman della squadra percorrerà le vie della città e arriverà al Circo Massimo. E' giusto che oggi si celebri questa straordinaria vittoria, io ci sarò", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.