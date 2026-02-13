Test F1 LIVE, le prove in Bahrain in diretta: piloti in pista per l’ultimo giorno, per la Ferrari gira solo Hamilton

È in corso la sessione mattutina valida per la terza e ultima giornata dei primi test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain. Dopo il day-2 di ieri che ha visto Leclerc chiudere con il miglior tempo, la Ferrari manda in pista Lewis Hamilton sia al mattino che al pomeriggio. La sessione di prove odierna inizia alle ore 8 e termina alle ore 17. La diretta TV e il live streaming dei test è su Sky e NOW ma soltanto per l'ultima ora di prove della giornata. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
Lawson si porta in testa lasciandosi Verstappen alle spalle
14 giri completati da Lawson: è in testa a questa classifica. Alle sue spalle c'è invece la Red Bull di Verstappen in 1:35.341.
Russell spicca subito con il miglior tempo nei primi giri
In testa alla classifica torna la Mercedes di Russell in questa ultima giornata di test 2026. Il pilota britannico ha fatto segnare un ottimo tempo con 1:34.821 e 9 giri completati dalla W17.
Test F1 al via, le prove in diretta
Semaforo di nuovo verde sul tracciato di Sakhir. Inizia l'ultimo giorno dei primi test prestagionali della Formula 1 2026 di scena in Bahrain. I piloti possono ora scendere in pista per avviare il programma di lavoro odierno della sessione mattutina.
La diretta streaming dei test di Formula 1: dove vedere il day-3 di oggi
I test F1 2026 di scena a Sakhir in Bahrain si possono vedere in diretta TV e streaming solo parzialmente: anche per la terza giornata di questi test prestagionali della Formula 1 2026 infatti Sky trasmetterà solo l'ultima ora di azione in pista: dalle 16:00 alle 17:00 ciò che accade sul tracciato bahrenita si può vedere in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), con visione anche in streaming su SkyGo e, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW.
Com'è andato il secondo giorno di test F1 2026 in Bahrain: la classifica dei tempi e i giri percorsi ieri
Questa la classifica dei migliori tempi messi a segno dai piloti scesi in pista ieri nel day-2 dei test F1 2026 di scena in Bahrain:
- Charles Leclerc (Ferrari): 139 giri, miglior crono 1:34.273
- Lando Norris (McLaren): 149 giri, miglior crono 1:34.784
- Oliver Bearman (Haas): 130 giri, miglior crono 1:35.394
- George Russell (Mercedes): 54 giri, miglior crono 1:35.466
- Isack Hadjar (Red Bull): 87 giri, miglior crono 1:36.561
- Gabriel Bortoleto (Audi): 67 giri, miglior crono 1:36.670
- Pierre Gasly (Alpine): 97 giri, miglior crono 1:36.723
- Valtteri Bottas (Cadillac): 67 giri, miglior crono 1:36.824
- Alexander Albon (Williams): 62 giri, miglior crono 1:37.229
- Nico Hulkenberg (Audi): 47 giri, miglior crono 1:37.266
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 83 giri, miglior crono 1:37.470
- Carlos Sainz (Williams): 69 giri, miglior crono 1:37.592
- Liam Lawson (Racing Bulls): 50 giri, miglior crono 1:38.017
- Fernando Alonso (Aston Martin): 98 giri, miglior crono 1:38.248
- Sergio Perez (Cadillac): 42 giri, miglior crono 1:38.653
- Kimi Antonelli (Mercedes): 3 giri, No Time
Quando inizia il Mondiale di Formula 1: la data del primo GP 2026
I test che si concludono oggi a Sakhir in Bahrain sono il secondo step della fase di avvicinamento al Mondiale di Formula 1 2026 che inizierà nel weekend dell'8 marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne.
Il calendario dei test prestagionali per il Mondiale F1 2026
Quest'anno, in virtù della enorme rivoluzione regolamentare, sono tre le sessioni di test prestagionali prima del Mondiale di Formula 1 2026.
Dopo i cinque giorni di scena sul circuito di Barcellona infatti oggi va in scena l'ultima giornata della prima delle due sessioni di test da tre giorni ciascuna in programma in Bahrain sul circuito di Sakhir:
- Test 2 a Sakhir dal 18 al 20 febbraio
Leclerc soddisfatto dopo il day-2: "Il feeling con la SF-26 è buono, ma è ancora presto"
Charles Leclerc ha commentato il suo test con la Ferrari al termine del day-2 che lo ha visto chiudere con la miglior prestazione cronometrica di giornata e con una solida simulazione di passo gara. Il monegasco, che oggi lascerà il sedile della SF-26 al compagno di squadra Lewis Hamilton, è apparso molto soddisfatto del lavoro svolto in questi primi test sul circuito di Sakhir e del feeling con la nuova monoposto.
"Il mio primo test è ormai concluso. Abbiamo completato il programma senza problemi, il che è sempre positivo. È sempre bello guardare i tempi sul giro, ma nei test non significano molto: l'attenzione deve rimanere su noi stessi e sul nostro lavoro.
Il feeling con la macchina è buono, ma è ancora molto presto. Oggi l'obiettivo era fare più giri possibili e completare tutti i test che avevamo programmato. Ora continuiamo a lavorare e a costruire passo dopo passo", è stato infatti il commento del 28enne di Monte Carlo al termine della sessione pomeridiana di ieri.
Com'è andata la Ferrari in Bahrain nel day-2 dei test di Formula 1 2026
La seconda giornata dei test prestagionali del Mondiale della Formula 1 2026 andata in scena ieri sul circuito di Sakhir in Bahrain ha regalato ottime sensazioni alla Ferrari. Al volante della SF-26 in pista c'è stato Charles Leclerc per tutta la giornata: 139 giri complessivi completati dal monegasco che ha chiuso con la miglior prestazione cronometrica dell'intero test (mezzo secondo meglio di Norris 2° con la McLaren e oltre un secondo su Bearman 3° a sorpresa con la Haas) e mostrando delle simulazioni di passo gara molto interessanti.
Il meteo di oggi a Sakhir per il day-3 dei test F1 2026 in Bahrain
Le condizioni metereologiche previste per oggi a Sakhir non dovrebbero interferire con il lavoro in pista dei team: attesa una giornata soleggiata con una temperatura dell'aria intorno ai 24° C e una brezza con folate di vento che non dovrebbero superare i 20 km/h.
Il programma di oggi dei team: quando scende in pista la Ferrari
Anche oggi la Ferrari scenderà in pista con un solo pilota. Ieri è toccato a Charles Leclerc, oggi invece ci sarà Lewis Hamilton al volante della SF-26 sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana.
Queste le scelte degli altri team riguardo ai piloti da mandare in pista in questo ultimo giorno dei primi test F1 2026 in Bahrain:
- McLaren: Oscar Piastri
- Mercedes: Kimi Antonelli (pomeriggio), George Russell (mattina)
- Red Bull: Isack Hadjar (mattina), Max Verstappen (pomeriggio)
- Williams: Alex Albon (mattina), Carlos Sainz (pomeriggio)
- Racing Bulls: Liam Lawson (pomeriggio), Arvid Lindblad (mattina)
- Aston Martin: Lance Stroll
- Haas: Esteban Ocon (mattina), Oliver Bearman (pomeriggio)
- Audi: Gabriel Bortoleto
- Alpine: Franco Colapinto
- Cadillac: Valtteri Bottas (mattina), Sergio Perez (pomeriggio)
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi in Bahrain: l'orario
La terza giornata dei test F1 2026 sul circuito di Sakhir in Bahrain in programma oggi inizia alle ore 8. Questo dunque l'orario italiano in cui la pista sarà aperta per le quattro ore della sessione mattutina. Dopo la pausa pranzo (dalle ore 12 alle 13) i piloti torneranno quindi sul tracciato bahrenita per le altre quattro ore della sessione pomeridiana che si chiuderà alle 17.
Dove vedere i test della F1 2026 oggi in diretta TV e streaming: in pista la Ferrari di Hamilton
Oggi in Bahrain va in scena l'ultima giornata della prima tre-giorni di test prestagionali del Mondiale di Formula 1 2026 in programma sul circuito di Sakhir. Pista aperta dalle ore 8 alle ore 17, con pausa pranzo tra le 12 e le 13. Sul tracciato la Ferrari, con Hamilton che girerà sia al mattino che al pomeriggio, e gli altri 10 team.
Il day-3 di questi test della F1 2026 sarà trasmesso in diretta TV e live streaming da Sky ma solo parzialmente. L'emittente trasmetterà solo l'ultima ora d'azione della giornata: si può vedere in diretta TV dalle 16:00 alle 17:00 su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare), in streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW.