Test F1 LIVE, le prove in Bahrain in diretta: piloti in pista per l’ultimo giorno, per la Ferrari gira solo Hamilton

Charles Leclerc ha commentato il suo test con la Ferrari al termine del day-2 che lo ha visto chiudere con la miglior prestazione cronometrica di giornata e con una solida simulazione di passo gara. Il monegasco, che oggi lascerà il sedile della SF-26 al compagno di squadra Lewis Hamilton, è apparso molto soddisfatto del lavoro svolto in questi primi test sul circuito di Sakhir e del feeling con la nuova monoposto.

"Il mio primo test è ormai concluso. Abbiamo completato il programma senza problemi, il che è sempre positivo. È sempre bello guardare i tempi sul giro, ma nei test non significano molto: l'attenzione deve rimanere su noi stessi e sul nostro lavoro.

Il feeling con la macchina è buono, ma è ancora molto presto. Oggi l'obiettivo era fare più giri possibili e completare tutti i test che avevamo programmato. Ora continuiamo a lavorare e a costruire passo dopo passo", è stato infatti il commento del 28enne di Monte Carlo al termine della sessione pomeridiana di ieri.