F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista per il day-4, torna la Ferrari con Hamilton e Leclerc

Oggi la Formula 1 torna in pista per il day-4 dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Dopo aver saltato la giornata di ieri, torna in pista la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che si alterneranno al volante della SF-26. Corsa contro il tempo per l'Aston Martin di Adrian Newey che deve ancora debuttare sul tracciato spagnolo. La sessione odierna inizia alle ore 9 e si conclude alle ore 18. Non sono previsti la diretta TV e il live streaming dei test che si disputano a porte chiuse. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi a Montmelò: l'orario del day-4
Il day-4 dei test F1 2026 in programma oggi sul circuito di Barcellona al Montmelò inizia alle ore 9. Questo dunque l'orario in cui verrà dato il via libera e i piloti potranno scendere in pista per girarvi fino alle ore 18, orario di chiusura di questa quarta giornata di shakedown delle nuove monoposto sul tracciato spagnolo.
Dove vedere i test della F1 2026 oggi in diretta TV e streaming: in pista le Ferrari di Hamilton e Leclerc
Tutti e cinque i giorni di test F1 2026 di scena sul tracciato catalano si svolgeranno a porte chiuse. Non è quindi prevista alcuna trasmissione delle immagini in diretta TV e in live streaming dell'azione in pista.