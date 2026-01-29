F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista per il day-4, torna la Ferrari con Hamilton e Leclerc

Oggi la Formula 1 torna in pista per il day-4 dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Dopo aver saltato la giornata di ieri, torna in pista la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che si alterneranno al volante della SF-26. Corsa contro il tempo per l'Aston Martin di Adrian Newey che deve ancora debuttare sul tracciato spagnolo. La sessione odierna inizia alle ore 9 e si conclude alle ore 18. Non sono previsti la diretta TV e il live streaming dei test che si disputano a porte chiuse. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.