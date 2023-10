F1 GP Qatar oggi in TV, orari TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race a Losail: dove vederla in diretta e streaming

Si disputano oggi le Qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, che torna in calendario a distanza di due anni. La gara Sprint di Losail sarà trasmessa in diretta da Sky, che la manderà in onda dalle ore 19:30, mentre le Qualifiche o meglio le Sprint Shoout Out inizieranno alle ore 15. In chiaro è prevista la differita di Tv8, che prenderà il via alle ore 19:25 con le Qualifiche e seguirà alle ore 21:20 con la Sprint Race.