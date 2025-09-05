F1 2025, oggi il GP Monza: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Circuito storico, velocissimo, che gli appassionati italiani conoscono bene. La ‘Parabolica' e la curva di Lesmo fanno parte anche del linguaggio extra Formula 1. Si corre tanto, la media è elevatissima, il circuito non è semplice, l'errore è sempre dietro l'angolo e di incidenti anche in epoca recente se ne sono visti, purtroppo, parecchi.