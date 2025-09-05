F1 2025, oggi il GP Monza: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP d'Italia a Monza: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Ferrari a caccia del riscatto con Leclerc e Hamilton, che dovrà scontare una penalità. Diretta TV e streaming su Sky, prevista anche la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Le caratteristiche del circuito per il GP Monza
Circuito storico, velocissimo, che gli appassionati italiani conoscono bene. La ‘Parabolica' e la curva di Lesmo fanno parte anche del linguaggio extra Formula 1. Si corre tanto, la media è elevatissima, il circuito non è semplice, l'errore è sempre dietro l'angolo e di incidenti anche in epoca recente se ne sono visti, purtroppo, parecchi.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 per il GP Monza
Prove libere F1 GP Italia, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2
Questo è il weekend del Gran Premio d'Italia, che nonostante i risultati scadenti della Ferrari è sempre un evento attesissimo. Alle ore 13:30 inizierà l'azione con le Fp1, la prima sessione di prove libere. Mentre alle 17 scatteranno le Fp2, cioè la seconda sessione di libere del GP di Monza. Diretta esclusiva di Sky, streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista né la diretta né la differita in chiaro su TV8.