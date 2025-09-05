Formula 1
F1 2025, oggi il GP Monza: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

La diretta delle prove libere del GP Italia a Monza della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati.

Monza
Italy GP
Lunghezza circuito

5,793 KM

numero giri

53

Distanza totale

306,720 KM
5 Settembre 2025 7:00
Ultimo agg. 7:32
Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP d'Italia a Monza: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Ferrari a caccia del riscatto con Leclerc e Hamilton, che dovrà scontare una penalità. Diretta TV e streaming su Sky, prevista anche la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

07:30

Le caratteristiche del circuito per il GP Monza

Circuito storico, velocissimo, che gli appassionati italiani conoscono bene. La ‘Parabolica' e la curva di Lesmo fanno parte anche del linguaggio extra Formula 1. Si corre tanto, la media è elevatissima, il circuito non è semplice, l'errore è sempre dietro l'angolo e di incidenti anche in epoca recente se ne sono visti, purtroppo, parecchi.

A cura di Alessio Morra
07:15

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 per il GP Monza

Le prove libere del Gran Premio d'Italia si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, saranno infatti appannaggio degli abbonati che potranno seguirle sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207). Streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista né la diretta né la differita in chiaro su TV8.

A cura di Alessio Morra
07:00

Prove libere F1 GP Italia, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2

Questo è il weekend del Gran Premio d'Italia, che nonostante i risultati scadenti della Ferrari è sempre un evento attesissimo. Alle ore 13:30 inizierà l'azione con le Fp1, la prima sessione di prove libere. Mentre alle 17 scatteranno le Fp2, cioè la seconda sessione di libere del GP di Monza. Diretta esclusiva di Sky, streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista né la diretta né la differita in chiaro su TV8.

A cura di Alessio Morra
Formula 1
