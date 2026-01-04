Inter-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Inter-Bologna per la 17a giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu sempre con il problema sulla destra per l'assenza di Dumfries mentre Italiano deve ritornare a fare punti e potrebbe puntare sul giovane Castro. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
Chivu deve sempre fare a meno di Dumfries sulla destra dove l'olandese è ancora lontano dal rientro. In attesa di capire cosa succederà sul fronte calciomercato, ci sarà la solita "toppa" con Luis Hernique favorito su Carlos Alberto. I nerazzurri devono riprendersi ad ogni costo di nuovo la vetta della classifica, rispondendo così al Milan.
Inter-Bologna, le formazioni ufficiali
Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, match che chiude la domenica di Serie A:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: Christian Chivu.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Dove vedere Inter-Bologna di Serie A in TV e streaming
La partita si vedrà in esclusiva su DAZN. La diretta, a pagamento, sia in TV sia in streaming per i soli abbonati con ampi pre e post partita per la gara che chiude il primo turno di Serie A del 2026 con il posticipo delle 20:45