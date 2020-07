Verona-Atalanta è la partita della 34a giornata di Serie A in programma sabato 18 luglio alle ore 17.15 allo stadio Bentegodi di Verona.

Il Verona non ha più obiettivi, è salvo da tempo e la salvezza l'ha conquistata in modo rapido e splendido, e complici gli ultimi risultati negativi ha perso il treno per l'Europa League. Ma Juric naturalmente vuole ben figurare contro il suo mentore Gian Piero Gasperini, che invece vuole prolungare la sua serie positiva e vuole riportarsi al secondo posto con l'Atalanta, che è terza ed ha sette punti di ritardo dalla capolista Juventus.

La partita tra Verona e Atalanta naturalmente si giocherà senza tifosi ed aprirà la 34esima giornata, che si disputerà in tre giorni: tre partite di Serie A oggi, sei nella giornata di domenica e poi grande Monday Night tra Juventus e Lazio il 20 luglio. La gara di andata l'Atalanta la vinse, non senza polemiche, in rimonta, si impose per 3-2 sul Verona.