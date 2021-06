All'Hampden Park di Glasgow si trovano di fronte due outsider di EURO 2020 che hanno come obiettivo quello di continuare a stupire e regalarsi un quarto di finale contro la vincente di Inghilterra-Germania. La Svezia di Janne Andersson si è qualificata da prima nel girone con Spagna e Polonia e vuole bissare i quarti raggiunti al Mondiale del 2018 mentre l’Ucraina di Andriy Shevchenko ha strappato in extremis il pass per gli ottavi di finale piazzandosi tra le migliori terze del torneo. Andersson dovrebbe cambiare poco nel suo solito 4-4-2, e al fianco di Isak in attacco dovrebbe esserci l’esordio dal 1’ di Kulusevski. Sheva potrebbe cambiare qualcosa a livello tattico e mettersi con un 3-5-2 più accorto: se così dovesse essere, rischia di rimanere fuori Malinovskyi.

La partita tra Svezia e Ucraina verrà trasmessa in diretta TV su Sky, che detiene i diritti di tutta la manifestazione. Il match che si potrà vedere anche in streaming su Sky-Go e Now.

Probabili formazioni

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Kulusevski. Allenatore: Andersson.

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Allenatore: Shevchenko.

ARBITRO: Daniele Orsato (ITA)